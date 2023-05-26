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淡季送愛心　愛花蓮基金會偕BingX捐50萬禮券助弱勢　

▲▼愛花蓮基金會及BingX公司捐贈總計價值五十萬元的愛買禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

愛花蓮基金會及BingX公司捐贈總計價值五十萬元的愛買禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉彥在25日下午受邀前往愛買花蓮店，接受來自財團法人花蓮縣愛花蓮愛心文化藝術基金會及BingX公司的愛心奉獻，總計獲捐價值五十萬元的愛買禮券，提供花蓮市公所在捐贈淡季實物銀行較為匱乏時，可以運用於添購有需要的物資用品。

▲▼愛花蓮基金會及BingX公司捐贈總計價值五十萬元的愛買禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥受邀接受捐贈並回贈感謝狀。

愛花蓮愛心文化藝術基金會董事長魏嘉賢、BingX投研策略總監盧子健、公關經理曾念婷、花蓮市民代表會主席李振瑋、遠東百貨花蓮店店長黃永芳及愛買花蓮店店長韋俊文皆出席這場捐贈儀式。

▲▼愛花蓮基金會及BingX公司捐贈總計價值五十萬元的愛買禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥誠摯的向魏董事長和盧總監表達感謝之意，並頒贈感謝狀，他表示，花蓮市實物銀行平時的資源都須仰賴民間各單位團體的餽贈，除在中元普渡期間會獲贈大批物資，直到農曆年前民眾需求較高，大量發放過後，約在3至6月即會面臨淡季，而這批愛心禮券的挹注，便能在此時提供公所妥善地來運用。

▲▼愛花蓮基金會及BingX公司捐贈總計價值五十萬元的愛買禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥表示，面臨捐贈淡季，感謝愛心禮券的挹注，承諾會妥善運用。

以基金會董事長出席的魏嘉賢議員，不僅於擔任市長任內，在市民代表會的支持之下，正式成立實物銀行，卸任之後仍心繫弱勢關懷工作，以愛花蓮愛心文化藝術基金會董事長的身分持續照顧弱勢民眾。

而BingX作為全球領先的加密交易所，自2019年起持續支持慈善工作，在去年度918東部強震過後，也透過愛花蓮基金會投入300萬元的善款，善盡企業社會責任，為有需要的鄉親盡一份心力。

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