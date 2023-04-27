高雄市警局暖心慶勞動節　送量販店禮券...感謝員工辛勞

▲▼高市警局長林炎田為歡慶5月1日勞動節，為感謝局裡勞工同仁的辛勞並親自頒贈量販店禮券。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為歡慶5月1日勞動節，高市警局長林炎田昨(26)日一早親自到各職工辦公處所，向局內62位勞工同仁致意並親送量販店禮券，感謝勞工同仁平時對局內工作的辛勞及付出，並由衷表達祝賀佳節愉快之意。

局長林炎田表示，本局勞工同仁(包含駕駛、技工與工友)人數雖少，但生活上的大小事務常需靠這些同仁的協助才能順利進行，尤以近年因疫情關係，環境清潔消毒工作已成每日重點，而這些日常重點工作就是以勞工同仁為主力，雖然近日疫情已逐漸解封，但是勞工同仁每日的環境整理清潔及駕駛工作還是持續不間斷，所以高市警局特別在勞動節前夕，向辛勞付出的勞工同仁表達尊敬及感謝。

勞動節是為慶祝勞動階層對社會貢獻而設立的紀念日，在這樣特別節日的前夕，局長局長林炎田特別指示加碼由往年每人700元提升至1000元，且為便利同仁使用而挑選據點較多的全聯禮券當作勞動節賀禮，並親自逐一到各職工辦公處所向每位辛勞付出的勞工同仁表達感謝，期望各位勞工同仁能樂在工作、享受生活，高市警局也會持續落實勞工制度，以保障勞工同仁的福利。