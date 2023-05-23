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大陸 大陸焦點 特派現場

4瘖啞人合開「無聲麵館」清湯麵只賣17元　顧客手比愛心免費加麵

記者魏有德／綜合報導

一間「無聲麵館」20日在山東日照大學城周邊正式對外開幕，店內的4名工作人員皆是有不同程度身體障礙的瘖啞人士。走進店內，醒目的招牌寫著店內的主打商品，「無添加清湯麵4元人民幣（約17.6元新台幣）／碗」、「加煎蛋1元人民幣（約4.4元新台幣）/個」。

▲山東日照無聲麵館。（圖／翻攝環球網）

▲山東日照無聲麵館。（圖／翻攝環球網，下同）

《日照新聞網》報導，乾淨透亮的店面、整齊淨潔的廚房，100多平方米（公尺）的房間擺放著17張桌子，雖然面積不大，但乾淨、溫馨、質樸，可以同時滿足60餘人就餐。

▲山東日照無聲麵館。（圖／翻攝環球網）

這間「無聲麵館」牆壁上寫著「一碗清面、一個世界」，詮釋了整間店創立的初衷。負責人透露，店面的房租、購置設備的費用，都是由我們承擔，店裡的營運則由他們負責，「每月除了給他們發固定的工資，面館收益還會按照比例分紅，如果效益好，會用於創建更多的無聲面館。」

受到工作人員身體的限制，進店的顧客和店內員工從點餐到付款，基本上都是「無聲」進行的，顧客只要單手比愛心，就可以免費加麵，雙手比愛心，員工就知道要加一顆1元（人民幣，下同）的荷包蛋。

▲山東日照無聲麵館。（圖／翻攝環球網）

店內掌勺的是有著18年麵點師傅經驗的高樹彬，他因小時候一次高燒失去了聽力，之後便陷入了長達20多年的無聲世界，直至28歲，家人為他配上助聽器，才在家人鼓勵下自主創業，不過，也因為疫情而收攤，最終投入「無聲麵館」再起爐灶。

▲山東日照無聲麵館。（圖／翻攝環球網）

無聲麵館開在大學城周邊，這也吸引不少大學生前來朝聖，還貼心的提前佔好座位後在櫃檯排隊等候，學生孫昊天表示，「透過抖音平台知道這家面館，這碗面融進了他們的愛，我也會盡量用他們聽得懂的話和簡單的肢體語言和他們交流。」

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