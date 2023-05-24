疫情升溫！鼓勵長者接種疫苗　彰化縣送500元禮券　

▲衛生局鼓勵長者接種疫苗送500元禮券。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠疫情近日有再度升溫的趨勢，國內本土COVID-19併發症個案累計5,758例，其中65歲以上長者占75%，為加強對長者的保護，彰化縣衛生局從今日起提供65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑者送500元禮劵，以提升尚未完整接種COVID-19疫苗長者之接種意願，獲得完整免疫保護力。

彰化縣衛生局表示，依據疾病管制署疫情監測資料顯示，國內近期COVID-19疫情上升，自本年3月20日至5月14日，國內本土COVID-19併發症個案累計5,758例，其中65歲以上長者占75%，為加強對65歲以上長者之保護，降低其感染COVID-19之重症及死亡風險，鼓勵65歲以上長者完整接種COVID-19疫苗。

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衛生局長葉彥伯指出，疫情解封之後，一般民眾已陸續恢復常態性聚餐、聚會和外出旅遊，忽略戴口罩、勤洗手和消毒等應有的防疫作為，造成新的一波疫情，衛生局長葉彥伯呼籲6個月以上民眾，除了打滿3劑疫苗之外，今2023年1月1日起，最好都能補打一劑莫德納BA.4/5次世代疫苗，以增進免疫保護力。

衛生局提醒，歡迎65歲民眾使用彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行線上預約，若不方便線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務，請攜帶健保卡及黃卡至預約合約醫療院所完成接種。合約醫療院所名單請上彰化縣衛生局網頁查詢、預約。