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台南親子嘉年華27日盛大登場　黃偉哲偕YOYO全明星Fun玩全場！

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名，舞台活動有YOYO家族19位哥哥姐姐及屁屁偵探等10位以上超人氣卡通明星輪番動感唱跳，會場內則有15項闖關遊戲及市府各局處設立多元特色攤位，歡迎家長帶著小朋友一起來嗨翻天。

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市為促進正向親子關係發展，致力推動友善的親子遊憩空間及各種親子活動，今年的嘉年華由大明星主題遊行開場，讓大小朋友近距離一睹YOYO哥哥姐姐及卡通明星風釆，還有20多場精彩的舞台表演活動，小朋友們可以鎖定特別喜愛的明星盡情欣賞。

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，本次親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了舞台表演活動，還有至少15項有獎闖關活動，以及23個特色攤位，家長們可一邊欣賞明星表演，一邊進行趣味闖關，還可以參與有獎徵答及摸彩等活動，讓親子度過歡樂充實的週末。

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會場南側的南島路會交通管制，從建平路至西南榕大道間禁止汽機車進入，減低對周遭交通造成衝擊，民眾可由交通懶人卡及交通管制暨停車位置圖獲得公車接駁及會場週邊停車資訊。活動流程表、場地配置圖及交通資訊圖卡均PO於﹝教育花路米﹞FB。

▲2023台南市親子嘉年華將於27日早上10時至下午4時，在永華市政中心西側廣場歡樂登場，活動免費入場不用報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局提醒，近日氣候多變，請家長記得攜帶遮陽或遮雨用具，並隨時給孩子補充水分，另為預防腸病毒等疫病，會場的各個出入口也會準備酒精、口罩等防疫用品供民眾使用，並持續宣導勤洗手、咳嗽禮節，快快樂樂平平安安地參加嘉年華盛會。

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