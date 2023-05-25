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台南3歲女童重傷媽轉普通病房　黃偉哲探視承諾強力取締違規

▲台南市長黃偉哲探視3歲女童父母，並承諾強力執法取締交通違規，並改善台南交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲探視3歲女童父母，並承諾強力執法取締交通違規，並改善台南交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1對母女走在人行道卻被不禮讓行車的自小客車撞成1死1重傷，3歲女童不幸身亡，母親住入加護病房，在院方悉心治療下，女童媽媽轉入普通病房持續努力復健，台南市長黃偉哲親自前往醫院探視慰問余先生、余太太，並承諾強力執法取締違規。

市長黃偉哲在臉書指出，關於交通改善的問題，他也向女童爸媽說明，市府以最快的速度執行「百大路口安全行動」，對設置行人專用時相、人本交通設計及重要路口及校園通學步道的道路環境等措施。

黃偉哲說，行政院將通過交通部提報的「道安行動綱領計畫」，嚴格從教育、工程、執法跟監理四個面向明確規範政策做法，台南市政府全力配合、落實執行。
他告訴女童爸爸媽媽：「我們都一樣，會一直記得妹妹。我也會用最大的努力來建構台南市的交通安全網、強力執法取締違規」。

黃偉哲說，女童媽媽很努力復健，醫院會提供最完善的醫療照顧。市府相關局處務必全力協助家屬，不管是後續的車禍賠償法律服務，還是創傷後輔導服務，市府都在。

據了解，台南市北區成功路、忠義路三段路口，5月8日上午9時53分許，發生1起36歲杜姓孕婦駕自小客車左轉時，衝撞一對走在人行道正在過馬路的母女，其中38歲母親李女卡在車底，被消防人員以千斤頂將車體抬高救出，李女肋骨等多處骨折受重傷，送成大醫院加護病房救治觀察。另其3歲女兒則當場失去生命跡象，經送成大醫院搶救仍傷重不治身亡。

市警五分局接獲報案，馬上出動線上警力到場處理，並封鎖事發路段協助消防局護人員搶救。五分局長陳宇桓並親自趕抵現場指揮調度交通管制，全案由五分局依過失致死罪嫌將杜女移送台南地檢署偵辦。

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