日式酒店小姐怎麼讓客人熟記？「心機諧音」自介牢牢抓住人心

▲酒店小姐如何讓自己在無數臉孔中脫穎而出？（示意圖／《華燈初上》劇照，Netflix、百聿數碼提供）

記者林育綾／綜合報導

在燈火璀璨的日式酒店，小姐們該如何讓自己在無數的臉孔中脫穎而出？其實酒店公關身懷許多絕技，用在交際、自我行銷都很有效！曾擔任《華燈初上》顧問的「條通女王」席耶娜在新書分享，強化「自我介紹」的力量，讓客人牢牢記住自己，再也不會忘記名字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《華燈初上》條通文化顧問席耶娜。（圖／記者林育綾攝）

台劇《華燈初上》引發許多人關注酒店文化，而條通女王席耶娜近來也將心路歷程出書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》。她提到，在日式酒店的「公檯制」中，由媽媽桑統一調度的小姐，輪流在不同桌服務客人，而在問客人名字之前，服務小姐必須先進行鮮明且難忘的自我介紹。

像她自己，就會刻意模仿一個老派日本諧星的動作，一隻手在頭頂，一隻手在下巴處，一歪頭，用可愛俏皮的語調自我介紹，「我叫席耶～娜！」這個哏台灣人不明白，但所有日本人都會當場會心一笑，因為一位小姑娘做出這麼老派的諧星動作，帶來強烈「反差萌」，就會記住她的名字。

席耶娜還舉例有一位小姐叫Yumi，她是這樣自我介紹的，「我叫Yumi，You and me 的 Yumi！」一邊甜甜巧笑，一邊撒嬌地指指客人、又指指自己，「這麼甜蜜又好記的諧音，客人怎麼能忘記呢？這些都是牢牢抓住客人心的小心機。」

而詢問客人名字還不夠，第一輪訪檯的小姐，還有義務把客人們的名字，全都一一記在小卡片或點歌單上，再夾在桌子上，方便下一輪來服務的小姐們招呼客人，「否則每一次小姐轉檯，就要讓客人再自我介紹一次，豈不是太失禮了。」

▲在酒店有許多小撇步，巧妙滿足所有酒客的需求。（示意圖／《華燈初上》劇照，Netflix、百聿數碼提供）

除此之外，在酒店還有許多小撇步，巧妙滿足所有酒客的需求，像是在製作酒單的順序。「如果客人點的酒不一樣，製作、上酒時機也必須列入考量。要所有同桌者的酒都做好了再一起上，不能有些人有、有些人卻要枯等。」

席耶娜分享，「因此，接到酒單後，要先思考製作的順序，如果有客人要喝啤酒，啤酒要留到最後才倒出來，若是太早倒出來，等到大家的酒都做好後，啤酒泡沫都消光了，客人感覺多差呀，這些都是要注意的小地方。」

《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》由時報出版發行，席耶娜25歲進⼊條通擔任陪侍，30歲開始獨當一面，現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑、「擒慾實驗所」創辦人兼講師、「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。

多年來，她持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

▲新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，揭開酒店不為人知的故事。（圖／時報出版）