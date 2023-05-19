高衩比基尼女坐超高樓陽台擺拍　雙腳懸空晃呀晃在社交軟體瘋傳

▲高衩比基尼港女坐高樓陽台擺拍瘋傳，網友指是5年前舊片。（圖／翻攝連登，下同）

文／香港01

網上流傳影片長18秒，見到當時天色漸昏暗，該名女子穿上一件頭開胸露腰泳衣，翻過圍欄坐在大廈天台邊緣。畫面中大廈天台邊緣位置目測約1.5呎，女子坐下來時，大腿已突出，一雙小腿懸空，而她則在鏡頭前「搔首弄姿」，不時轉換姿勢，其間拍攝者把鏡頭從天台對準地下大街，可見樓層相當高，場面非常驚險。

影片引來網友熱議，有網友憑現場環境認出地點是位於港島區天后的某酒店，直言看到影片嚇得「腳軟了」、「佩服……要坐出去膽細啲都搞唔掂（要坐出去膽子小都不行）」。

有大批網友直斥女子行為如玩命，「黐線（神經病）」、「好癲」、「為咗影張相 真係唔值得（為了拍照片真不值得）」、「俾對面睇到以為跳樓，如果報警就搞到好多人啦！陣間弄假成真，真係害人害己！」、「至怕呃唔到like 無埋條命，何必呢！」、「爬返入去時跣腳就大件事」。

另有網友表示，該段影片非近日拍攝，且過去已曾在網上流傳，「N年前嘅片囉喎！又攞翻出嚟翻抄（N年前的片囉！又拿出來翻炒）」、「成日都無限回帶嘅（整天都無限回看）？」。

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