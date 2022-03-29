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日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

▲▼日本女公關小川愛莉，從時薪1500日圓到破26萬，秘訣都在書中分享。（圖／圓神出版社）

▲日本女公關小川愛莉，從時薪1500日圓到破26萬，如今成為企業家，秘訣都在書中分享。（圖／圓神出版社）

記者林育綾／綜合報導

台劇《華燈初上》引發許多人關注酒店文化，而日本一名女公關的Enrike（小川愛莉）近來也出書揭露14年的辛酸血淚，包括剛開始被看一眼就遭換檯，她的相貌平平，從時薪不到日幣1500元（約台幣350元）一路走到破26萬元，還在退休活動短短4天創造5億日圓驚人收入，秘訣都在《日本第一女公關的人際溝通術》分享。

小川愛莉在《日本第一女公關的人際溝通術》為一書中，分享成為日本最賺女公關的傳奇經過。為了留住客人、成為第一，她彙整14年來「實踐以後果然業績變好了」的工作法則，不僅IG帳號高達64萬人追蹤，也在Youtube擁有33萬訂閱的高人氣。

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▲▼日本女公關小川愛莉，從時薪1500日圓到破26萬，秘訣都在書中分享。（圖／圓神出版社）

▲小川愛莉相貌平凡，卻運用三秘訣讓自己一路攀升。（圖／圓神出版社）

第一個秘訣是「活用本色，找到適合自己的武器」。她透露自己剛入行時，以「穩重姿態」來待客，沒想到經歷了無禮客人的換人事件後，決定改變待客模式，嘗試用接近個人本色的樸實、直接的方式應對，結果獲得客人好評。「最重要的是不要勉強自己表現成別人，應該要找到適合自己的角色。」

不過她也提醒，用同一套方式應付所有的客人也不對，雖然保持自我，也會在各種小地方算計一下，依據客人的個性稍微有些變動。

秘訣二是「誠實的社群經營」。小川愛莉經營社群平台有成，早在部落格時代就善用網路宣傳，她開始聲名大噪、業績有所突破，就是從她上傳了客人點的昂貴香檳空瓶開始。從部落格再到IG、Youtube，社群平台一直是她營造個人品牌的重要管道。

「若問我公關小姐該不該使用網路社群，我會說最好要用。」但該如何安排貼文內容呢？小川愛莉不諱言表示，「以負分為起點，頗為划算。」盡量避免運用軟體過度加工，以免造成現實與網路的落差，網路上的自己「醜一點也沒關係」，重點是讓人產生「本人明明比較可愛」的印象；他也提醒，「切記不可以在公開平台說其他人壞話，或發表歧視言論」。

祕訣三是「每天寫日記」。小川愛莉幾乎一年365天都在工作，不過擔任女公關14年來，始終保持著寫日記的習慣，她說日記是一種工作紀錄，是為了「掌握現狀」而寫，因為公關的薪水幅度變動大，往來的客人也多，如果不一一記下就很容易忘記。

「另外一個原因，就是為了明白自己有沒有成長。」她說自己的競爭心是「放在自己身上」，透過日記回顧過去，就可以明白成長軌跡，有些事情會覺得「太棒啦」，有些則是「這樣子不行」，因而自我反省。

▲▼日本女公關小川愛莉，從時薪1500日圓到破26萬，秘訣都在書中分享。（圖／圓神出版社）

▲小川愛莉出書《日本第一女公關的人際溝通術》。（圖／圓神出版社）

如今小川愛莉已經卸下公關小姐的身分，並將日式酒店的待客法則、累積的人脈，運用在企業經營，成功開展了香檳代理、美容保養等事業。這些日記，也紀錄了她如何從名不見經傳的地方小店女公關，變成揚名全日本的女企業家。《日本第一女公關的人際溝通術》繁體中文版，由圓神出版在台發行。

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