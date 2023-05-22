出獄男禮服店框妹出場　帶去摩鐵「掏槍」硬做S...她痛醒求救

▲有毒品前科的洪姓男子與友人到酒店叫酒店妹坐檯，卻將妹子帶到汽車旅館侵犯得逞。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

洪姓男子出獄後與友人到酒店飲酒作樂，由小愛（化名）坐檯助興。期間，洪男實在太尬意小愛，並以要去別處賭博為由將人帶到汽車旅館，隨後小愛酒醉昏睡，洪男竟脫褲侵犯，小愛驚醒後用力掙脫，並趕緊打電話求救。士林地檢署偵結，依乘機性交罪將洪男起訴，5年內再犯，為累犯，請法院審酌加重其刑。

有毒品、傷害、妨害自由等前科洪男，遭判1年7月，去年3月執行完畢。同年7月9日晚間23時許，與黃姓友人到中山區某禮服酒店喝酒，並由小愛坐檯，一夥人一路喝到凌晨2時許結束。

洪男對小愛頗有好感，以「到別處賭博請小愛陪同」為由，繼續點台將人帶出場。隨後，與黃姓友人一起搭乘其他朋友駕駛的車輛，一路到淡水區某汽車旅館。

洪男見小愛喝醉昏睡，明知僅有「框出」買時間並沒有S（性交易），卻脫下褲子以生殖器、手指插入性侵，小愛驚醒後發覺用力掙脫，洪男才停下，甚至造成小愛私密處撕裂傷。小愛被侵犯後，趕緊打電話求救並報警。

警詢、偵查時，洪男坦承犯行，證人也指出，案發當天接到小愛遭性侵訊息，隨即就與洪男的黃姓友人聯繫，黃男則稱洪願賠償；黃男也清楚指出，他陪洪與小愛到汽車旅館後就離開，返家後就接到酒店經紀稱「小姐被性侵」，須另外收取費用。

檢警根據，證人證述、對話紀錄、酒店和帳單及小愛驗傷單等，依乘機性交罪將洪男起訴，且認洪男5年內故意再犯，為累犯，建請法院審酌刑法第47條第1項規定加重其刑。