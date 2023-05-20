「運氣差」命理師教1招破解！進廟裡先懺悔：你可能做了白痴事

▲命理師簡少年建議，覺得自己精神、身體狀態不對勁時，先到廟裡懺悔。（圖／記者屠惠剛攝）

文／簡少年

摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書》

你有沒有過這樣的時刻，突然覺得自己的精神狀況似乎不太對勁，像是一種難以言喻的壓力在持續蠶食你的內心？又或者，你的身體健康狀況開始出現一些無法解釋的問題，讓你感到困惑且不安？這些都可能是被人下符咒的跡象，那麼，如果真的發生這樣的不幸，我們應該怎麼即時發現並妥善地去化解呢？

進廟求神先懺悔，再求神保佑

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面對這種情況，最直接的方法就是去廟裡問神。一旦你察覺自己的精神狀況或健康狀況出現明顯的問題，千萬記得要到廟宇裡，虔誠地拜拜並詢問神明。通常到廟裡要問事時，第一個就是先懺悔。

因為懺悔就有機會獲得原諒，如果你可能做了白痴事，你還不懺悔，就沒有機會原諒你，改善你的狀況，甚至可能會讓你死，這些都是很可怕的。先懺悔，接著展現你願意付出的心意，才有機會平息這個災，避免災害越來越大。

命運非他人所能決定，福報在手運程自我塑造

有些人想改運時，會去找老師改名字，但不知道大多數人的名字都是越改越慘。怎麼改名還越改越慘呢？因為你在運氣差的時間點去找老師，不但不知道他可不可靠，找到的可能也都不是好的選擇。這時候你找的老師，能幫助你到什麼程度，就要端看你的福報了。老師的好壞、功力、水準，都會與你息息相關。有時候那老師平時不錯，但可能你福報只有一點點，導致他還沒辦法幫你。

累積善行神明相助，關鍵時刻光明之路自現

我之前有位客人，她就是運氣很好，提前獲得神明指示。這故事是，原本她替老公來問事，我就叫她順便一起去拜拜，結果一拜不得了，神明指示讓她抽了一支下下籤，並且告訴她，沒事快多做善事，否則之後要完蛋了。她能夠提前抽籤及得到指引，最大的原因，我想就是她平時有發揮善心，行善積德。

因此真的平時要多做好事啦！沒事也可以去廟裡拜拜問事，畢竟老師法力再高，一定還是神明屬於比較高維。因為平時累積福報，關鍵時刻就可能獲得神明的建議，或是你去拜拜祈求時，守護神可能幫你一起求這件事。天無絕人之路，只要神明指示你有一條路可以走，你就有機會化解這件事。

選擇熟悉的廟宇祈福祖先，關鍵時刻獲神明引導

如何挑選廟宇呢？基本上就挑你常去的就好。若家中有家神，也可以直接問家神就好。像我的習慣是去城隍廟。去城隍廟等同想像你直接跑去警局，找警察報警。但如果你是因為做了白痴事還不懺悔，警察就很有可能什麼都無法幫你。假設你可能出自內心貪婪，想去取得什麼，沒想到在過程中你錢都沒了，這些就是你自己要承擔的。可以常常去廟裡為你祖先祈福，為你父母祈福，關鍵時刻是真的能夠給予你幫助，給你一點靈感，閃過某個劫，都是有可能發生的。

壞運連連快找神明懺悔，赤誠懺悔為運氣按下重啟

如果你能夠抱著一片赤誠前去懺悔，有些劫數有機會能夠大事化小，小事化無，因為這些神明都是願意給機會，願意幫助你的；除非你真的太壞了。人在腦殘的時候，是真的什麼樣的想法都會有。所以我會建議，遇到倒霉事，會覺得自己很倒霉時，就快去跟神懺悔。

別小看每一個你覺得「好倒霉」的瞬間，因為現實中沒有這麼巧，當一個人連續倒霉一定有原因。例如有個人，可能因為那個禮拜連續好多天沒睡飽，便在精神不濟狀態下做出錯誤決定。或是你有些周遭朋友，平時都正常，直到某天突然性情大變，有這種情形你也得注意觀察。我會建議一律帶他去廟裡，以免萬一怎麼了卻已來不及。

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造