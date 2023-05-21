「名牌包」算資產嗎？吳淡如：很多昂貴品都是「耗材」無法增值

▲女星曾在節目分享，每次看到這個名牌包就感覺無比開心。（示意圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



文／吳淡如

摘自／時報出版《人生實用商學院：富有是一種選擇》

你是否曾經站在奢侈品牌店前，猶豫不決，想要購買那款顯赫的名牌包，卻又擔心這筆金額會成為你的負擔？你是否曾想過，這個包包，它真的是一項資產嗎？什麼是資產呢？就是能夠為你帶來現金流，把錢放進你的口袋的商品或服務；相反的，耗材會減損它的市場價值，並且可能需要你投入現金去供養。

女性不要迷信名牌包是資產，只要妳用過，它不會增值。我的貴婦朋友很堅持她的愛馬仕柏金包是資產，直到她在某二手店看到和她一樣的包，只是略略被使用了，價格剩下原價三分之二。只能說它仍有價格，仍有「殘值」，實在無法說它是可以增值的資產。拍賣會上的高價柏金包，是由商家或名人提供，可不是來自於一般消費者。



拒絕耗材誘惑，識別真正增值的路從現在開始

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很多看起來很有價值、有用的商品，其實都是耗材。例如智慧型手機，只要蘋果推出新手機，就會掀起一波「開箱」風，為了搶到手機不惜花時間排隊，或是動用人脈關係，大家似乎樂此不疲。但是在我看來，手機功能再強、風格再時尚、再能幫你做生意，都是耗材。「耗材」不是在罵它沒用，而是在東西本身是否能夠保值加增值。生活中需要定義的耗材很多，但只要你明白它是耗材，就不會步入「我明明很有錢，為什麼後來會一窮二白？」的疑惑。

抓住真正的資產，超越「殘值」追求持久價值

有一位明星向我展示她的包包時這樣說：她有很多的名牌包，它們就是我的家當跟資產。原來她在某一段財務出現問題時，賣掉前男友送的名牌包，拿到一大筆現金，換得之後三個月的溫飽。之後她發憤圖強，不斷累積資產，而且只要有錢就買名牌包。

因為她覺得，精品因為物以稀為貴，在市場上相當保值，只要缺錢就可以變現支應。這個概念對嗎？當然不對。其實，所謂「保值」並不是真的，也沒保住全值，它只是保住「殘值」，至少還勉強能換錢而已。我們值得存「會貶值但至少還有殘值」的東西嗎？聰明的你，答案應該是否定的。

▲吳淡如認為，名牌包不能算是真正保值，只是保住「殘值」。（圖／資料照）

發掘真正的資產增值之路，超越「保值」的表面誘惑

舉例來說，一個名牌包購入價40萬元，過了一年還能以75折的價格30萬元賣出，一般人通常會說它「相當保值」。但這筆買賣代表這個商品無法為我們帶來正現金流，除了10萬元的損失外，算仔細點還得扣掉這筆錢如果放銀行可以得到的利息（現金的機會成本）。更不用說，除非是全球限量包款，不然大部分的精品在二手市場的脫手價，其實都被殺得很慘，還要付出相當高的交易成本。二手店家賣30萬元，基本上可能只給寄賣者12萬元到15萬元。



耗材與持久增值之間的差異

同樣的道理也能夠套用在珠寶飾品上，你自己戴的首飾就當耗材吧！別想太多。我自己的界定方法是，如果它稀有、夠大、成色好，可以登上國際拍賣會接受買家競逐，在變賣時不減損價值，是可以被當成資產（基本上三克拉以上成色好的鑽石，是可以視為資產的，但是它的交易成本很高，也沒利息喔，不可輕忽）。



掌握增值契機，脫離耗材的迷思

但如果你只是買來配戴，比如說，一條20萬元的Ｃ牌名牌手環，二手價格常常就是5萬元，絕對不是資產，你說戴著高興就好了，有一個也夠了，別當成儲蓄資產拚了命買。我真的看過每年到銀樓買飾金或小金鎖片「存」起來的女性，自以為保有相當價值，事實上只滿足了心裡的感覺。正確判斷資產或耗材，可以讓你在花錢時保持理性，不要讓自己為購物行為合理化，一廂情願以為你買進的是資產，其實是讓你愈買愈窮的耗材。





★本文摘自時報出版《人生實用商學院：富有是一種選擇》，作者吳淡如。這是一本以「行動」為核心的理財書，在通膨高漲的大環境下，物價飆升侵蝕現金與存款的價值，個人如果還是滿手現金，缺乏資產，在趨勢大浪下恐怕不夠穩固。唯有堅持不懈，直接迎戰，不論是累積資產，或是創業打造事業，行動已經是必然過程。