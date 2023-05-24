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台南下營新手里長阿芬　用愛守護鄰里「賀所在」

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，在擔任里長之前，長年參與社區及農會小组長及家政等事務，對地方公益事務熱情付出，在鄉親的支持下首次競選里長便高票當選；雖是新手出任，但憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

里長姜美芬觀察到，仁里里的人口以年長者居多，有許多的老屋長年缺乏整理，導致植栽雜草蔓生，長者無法自行處理的廢棄物堆置，影響環境衛生及觀瞻甚鉅，於是發揮號召力成立下營第一支環保志工隊，成員多數都是熱心公益關懷家園的地方媽媽和長輩們。

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營區仁里里環保志工隊成軍半年來，參與的里民很踴躍，目前招募到大約50名固定成員，在每月約定清潔日上午7時，便攜帶打掃工具來到服務處集合，一起出發打掃里內街道、公園及台糖下營仁里段鐵馬道周邊，無論是修整雜草樹叢、掃除落葉落枝、撿拾垃圾廢棄物等，都在里長和志工隊成員的汗水中一一完成，里內環境煥然一新，屢屢獲得里民好評。

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤其更在區公所的大力協助下，爭取許多建設，舉如道路改建、水溝清毒暢通等，還有鐵馬步道空地新設運動器材，區長李宗翰表示，志工隊成軍後，讓里民可以扶老攜幼走出戶外，不僅是攜手維護家園環境，還可以聯絡感情、舒展筋骨常保健康，靠著里長的號召和里民的參與，在區公所的指導下，一起經營嶄新的仁里里。

▲台南下營仁里里里長姜美芬，是今年度新上任的首位女性里長，憑藉著對地方的關懷與衝勁點燃地方媽媽無限的力量，使仁里里有了嶄新的氣象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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