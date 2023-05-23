最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，同時也針對各梯次參與的遊客進行問卷調查，經統計問卷內容各項指標均獲高度肯定，並感謝遊客們熱情參與。

台南市長黃偉哲表示，今年觀旅局推出的最強考運散策導覽路線已圓滿落幕，接下來考季即將開始，大學分科測驗、證照考試、國家考試陸續登場，沒有參加此次散步導覽活動的民眾，亦可依循著最強考運散策路線，祈求文昌神祉保佑考試順利。

除此之外，台南有「三步一小祠、五步一大廟」，更有「神仙首府」之美名，還有國定古蹟「府城隍廟」24司，僅距離台灣祀典武廟1公里、步行約15分鐘，廟裡除了供奉的主神城隍爺之外，還有二十四司爺，當中2尊「考功司」和「學政司」考神，每逢考季神尊案前，排滿一排排的祈願單，也歡迎大家來此參拜、祈求增加考運。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，今年最強考運散策導覽路線共有10梯次、總共200名額，開放線上報名即秒殺額滿，活動期間自3月11日至5月13日止，參與的民眾除了台南市民朋友外，也有來自台中、高雄等地，有高雄民眾表示：「我們是早上就來台南玩，主要是為了參加下午最強考運散策導覽路線，了解主管科考神明的故事，等一下活動結束後，會再到國華街逛逛、吃美食再回家。」歡迎各地遊客依循著最強考運散策導覽路線，規劃一趟有吃有玩的台南輕鬆小旅行。

台南市觀旅局表示，鄰近最強考運散策路線，有多家入選米其林必比登推介的美食店家，有阿星鹹粥、阿明豬心冬粉 (保安路)、 保安路米糕、八寶彬圓仔惠(國華街)、康樂街牛肉湯、落成米糕、葉家小卷米粉、一味品、吃麵吧及阿文米粿等等，來臺南除了祈求考運外，也別忘了嚐嚐接地氣的美食小吃。

為能提供更優質散步導覽服務，針對這次參加考運散策導覽民眾問卷調查中，包含了導覽解說內容、遊程安排、整體滿意度及民眾對文昌神祉瞭解等各項內容指標，各項均獲民眾高度肯定，同時也感謝大家的熱情參與。