　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，同時也針對各梯次參與的遊客進行問卷調查，經統計問卷內容各項指標均獲高度肯定，並感謝遊客們熱情參與。

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年觀旅局推出的最強考運散策導覽路線已圓滿落幕，接下來考季即將開始，大學分科測驗、證照考試、國家考試陸續登場，沒有參加此次散步導覽活動的民眾，亦可依循著最強考運散策路線，祈求文昌神祉保佑考試順利。

除此之外，台南有「三步一小祠、五步一大廟」，更有「神仙首府」之美名，還有國定古蹟「府城隍廟」24司，僅距離台灣祀典武廟1公里、步行約15分鐘，廟裡除了供奉的主神城隍爺之外，還有二十四司爺，當中2尊「考功司」和「學政司」考神，每逢考季神尊案前，排滿一排排的祈願單，也歡迎大家來此參拜、祈求增加考運。

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局代理局長林國華表示，今年最強考運散策導覽路線共有10梯次、總共200名額，開放線上報名即秒殺額滿，活動期間自3月11日至5月13日止，參與的民眾除了台南市民朋友外，也有來自台中、高雄等地，有高雄民眾表示：「我們是早上就來台南玩，主要是為了參加下午最強考運散策導覽路線，了解主管科考神明的故事，等一下活動結束後，會再到國華街逛逛、吃美食再回家。」歡迎各地遊客依循著最強考運散策導覽路線，規劃一趟有吃有玩的台南輕鬆小旅行。

▲台南觀旅局最強考運散策導覽路線，已在國中會考前夕圓滿落幕，民眾高度肯定滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局表示，鄰近最強考運散策路線，有多家入選米其林必比登推介的美食店家，有阿星鹹粥、阿明豬心冬粉 (保安路)、 保安路米糕、八寶彬圓仔惠(國華街)、康樂街牛肉湯、落成米糕、葉家小卷米粉、一味品、吃麵吧及阿文米粿等等，來臺南除了祈求考運外，也別忘了嚐嚐接地氣的美食小吃。

為能提供更優質散步導覽服務，針對這次參加考運散策導覽民眾問卷調查中，包含了導覽解說內容、遊程安排、整體滿意度及民眾對文昌神祉瞭解等各項內容指標，各項均獲民眾高度肯定，同時也感謝大家的熱情參與。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？
快訊／侯友宜找管中閔任副手？　PO合照「暢聊2小時」
7-11「神級冰品」回歸！　業者證實了
暴雨狂襲全台水庫「進帳2732萬噸」　這地區仍待解渴
im.B吸金版圖曝！門面至少21家公司　黑幫首腦變身上流
中信特攻慶首冠　優惠一次看！
5億高中生「生父」爆身家達50億　交手過的房仲證實：不是難事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

台南市推動全民督工　連11年蟬聯行政院工程會考評全國第一

參山處推3景點參選亮點獎　投票可抽茶葉禮盒、梨山賓館券

7.5米寬人行道與三線車道同寬　桃市議員曝「行人地獄」兩要因

綠島遊客傷害虐待梅花鹿　台東縣府將開罰：已掌握嫌疑人資訊

預防工安事件　竹市府專案成立檢查小組稽查建築工地

「沂風20－孫思嶠作品演唱會」　逾百人同台周六盛大登場

不一樣的畢典　勞動部雙軌生慶祝畢業即就業

綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

台南市推動全民督工　連11年蟬聯行政院工程會考評全國第一

參山處推3景點參選亮點獎　投票可抽茶葉禮盒、梨山賓館券

7.5米寬人行道與三線車道同寬　桃市議員曝「行人地獄」兩要因

綠島遊客傷害虐待梅花鹿　台東縣府將開罰：已掌握嫌疑人資訊

預防工安事件　竹市府專案成立檢查小組稽查建築工地

「沂風20－孫思嶠作品演唱會」　逾百人同台周六盛大登場

不一樣的畢典　勞動部雙軌生慶祝畢業即就業

綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

民調顯示柯文哲「女性支持者」比較少　PTT鄉民分析關鍵原因

台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

金宇碩想吃台灣美食　7月登台會粉絲「祭出6種福利」

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

快訊／找管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

周興哲澳洲開唱一半...上萬粉絲狂鼓譟「10度低溫當眾脫了」！　

主人和阿嬤開心聊天！　中間衝出「皺眉毛毯」眼睛失蹤：偶也要聽

第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍　年輕黑數恐更多

中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

地方熱門新聞

暴雨強襲北台灣！土城老舊建築外牆倒塌

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

自用住宅3萬元補助 6月上路

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

南消七大隊結合南紡中心業防災演練

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」行為

工讀27天薪3萬8　台電門諾暑期希望種子招募中

蔡培慧要求交部改善投58線危險狹橋

花蓮第2波禮讓行人專案啓動　50處路口謹慎執法

興大埔里實驗林文創園區試營運　推園藝療育課程

更多熱門

相關新聞

台南市連11年蟬聯行政院工程會考評全國第一

台南市連11年蟬聯行政院工程會考評全國第一

2022年度全國「全民監督公共工程」考評，台南市政府再度榮獲行政院公共工程委員會，頒發最高榮譽優良地方主管機關「優等」獎，這是台南市連續11年蟬聯全國第一，市長黃偉哲特別在23日市政會議中，感謝工務局及交通局團隊的努力與辛勞。

台南州北里學童通學步道改善

台南州北里學童通學步道改善

「希望家園‧就業快餐車」首場新營啟動

「希望家園‧就業快餐車」首場新營啟動

台南東山區公所芒果冰沙為民眾消暑

台南東山區公所芒果冰沙為民眾消暑

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

關鍵字：

最強考運高度肯定遊客台南考運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面