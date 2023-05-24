三女子聯手將渣男詐騙犯送進監獄　「甜蜜復仇」後相約國外旅遊

記者魏有德／綜合報導

上海一名何姓男子腳踏三條船，不僅騙色還騙財10萬多元人民幣（約逾37萬元新台幣），東窗事發後被三名女子聯手舉報詐騙，被法院受理。這起詐騙案近日由法院作出判決，何姓男子被處2年6個月有期徒刑，同時，判決出爐後，才發現完成「甜蜜復仇」的三人已相約國外旅遊度假散心。

▲上海一名渣男騙財騙色，被三名「女友」聯手送進監獄。（圖／翻攝看看新聞，下同）

《看看新聞》報導，上海一女子陳某經朋友介紹，認識了上進有為的何某，談了半年多戀愛準備結婚。2月10日晚，何某醉酒昏睡後，手機裡的劈腿秘密被陳某發現。原來，何某腳踏三條船，與女友A趙某戀愛一年多；與女友B陳某戀愛4個月；與女友C蕭某長期同居，戀愛8個月。

據了解，何姓男子假扮成中國移動員工，騙取3名女子十萬多元（人民幣，下同）。經查，何姓男子宣稱有兩段婚姻，都以離婚告終，對於「腳踏三條船」的行為，他則是辯稱，「就是一夜情，長期P友。」最終，何姓男子因詐騙情節屬實，獲刑兩年六個月。

被騙財變色的蕭姓女子表示，事情發生後，同為被害者的陳姓女友想去散心，「我先買了機票，後來她們就一起買，大家就一起去了，還挺能玩在一起的，我們天天都在說，他何德何能？笑死人了！」