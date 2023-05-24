im.B詐騙案調查局也有份？　王鴻薇貼受害者「遭恐嚇影片」

▲王鴻薇質疑，im.B詐騙案調查局也有份。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案風波延燒政治圈，國民黨立委王鴻薇24日在臉書貼出一段受害者群組中的影片，有位im.B自稱是老師的代表人，很明確的恐嚇其他受害者，「連調查局的人投了1300萬，都不敢聲張。」她表示，以im.B目前的政商人脈來看，這樣的發言不能當作空穴來風，她鄭重警告法務部、司法院，不要置身事外。

「im.B詐騙案調查局也有份？」，王鴻薇貼出一段受害者群組中的影片，有位im.B自稱是老師的代表人，很明確的恐嚇其他受害者，「連調查局的人投了1300萬，都不敢聲張」，還要受害者立刻去報案試看看。她質疑，這囂張跋扈的程度，背後是什麼靠山？

王鴻薇表示，以im.B目前的政商人脈來看，這樣的發言不能當作空穴來風，她要鄭重警告法務部、司法院，不要置身事外，今天不只是政治問題。她提到，之前她也揭露金管會活動有他們的身影，她強調，「到底我們政府機關還有哪些同流合污，這位涉入的同仁是否真有其人？他在案件中是什麼角色？都要跟社會交代。」,

王鴻薇最後喊話，千萬不要「做賊喊抓賊」，讓人民對政府的信任蕩然無存，也將重挫司法威信，希望各單位好自為之，勿枉勿縱。