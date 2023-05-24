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父母急衝銀行！最辣議員「一聽關鍵字」喊不妙　網爆共鳴：快修法

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，受害人不計其數，如今就連嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（Molly 翎熹）也碰上了。昨日，她接到母親電話，焦急詢問她的安危，並透露現在人在銀行、準備去報警，幸好行員機警阻止了悲劇，也讓她不禁感慨，「精明如我媽媽。大家一定要提醒家中長輩，小心電話詐騙。」

Molly稍早在臉書提到，昨天午餐時，突然接到媽媽打來的電話，劈頭就問她是否一切都平安，當時她連忙回覆，自己在嘉義，很安全；聞言，母親總算鬆了一口氣，表示人沒事就好，現在她在銀行，等等要去報警。

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當Molly聽到「確認安危」、「銀行」及「報警」這幾個關鍵字，她心中隱約浮現不妙的預感，「電話詐騙就是這麼常見，但家屬在慌亂下，常常來不及細想，人就已經到銀行要抽號碼牌；連精明如我媽媽，也都拖著爸爸來到銀行窗口準備填匯款單，如果不是行員機警，恐怕現在媽媽的老本就消失泰半了。」

▲。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

▲爸媽接到詐騙電話，差點要匯款贖人。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

不過，Molly也感性表示，「謝謝我的爸爸媽媽，這麼擔心女兒，匆匆忙忙地就衝到銀行要贖女兒平安回家；謝謝銀行行員，提醒我家兩老要再次聯絡我，成功阻止了一樁詐騙案。」

最後，她不忘笑說，「歡迎大家用我們家這起詐騙未遂案作為談資，提醒家中長輩要小心電話詐騙，記得順便問侯老人家最近好不好，下雨天出門要記得帶傘，騎車要小心路面溼滑。」

對此，網友們也十分有感，紛紛回應「希望顏議員也能督促修法、嚴懲詐騙集團，讓台灣不再是詐騙的天堂」、「政府都沒對策，難道詐騙也是台灣另一個產業嗎？」「騙錢都騙到議員家人頭上」、「關心長輩，你我有責」。

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