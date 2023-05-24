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月初拘提imB首腦到案　蔣萬安：對任何詐騙行為絕不寬貸

記者陳家祥／台北報導

imB詐騙案延燒，國民黨指民進黨的檢驗才要開始，點名民進黨總統提名人賴清德團隊簡直是「信lie集團」。對此，台北市長蔣萬安24日受訪時說，本月初已將這次imB詐騙集團的主嫌拘提到案，「台北市對於詐騙集團任何詐騙行為絕不寬貸，強力查緝掃蕩，一定要展現公權力，讓民眾知道查緝任何不法行為的決心」。

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

蔣萬安受訪表示，對於詐騙的行為深惡痛絕，最近大家看到詐騙不管是各項詐騙集團、任何詐騙行為，日益猖獗、氣焰囂張，這已經是成為全國民眾心中的痛，甚至台灣被諷刺成為詐騙王國，這是我們絕對無法容忍的事情，不管是中央地方、市府議會，都必須要嚴正態度來面對詐騙問題，負起全面掃蕩、剷除詐騙集團的責任。

「所以對於詐騙集團，我個人態度非常的堅定明確，不只深惡痛絕，而且要強力執法、嚴加掃蕩、查緝不法，絕不寬貸。」蔣萬安說，包括imB在內，任何對於侵害民眾相關權益的詐騙行為，絕對是強力掃蕩，而且要徹底查辦。

另外，蔣萬安也提到，對於這些詐騙集團背後的首腦，也一定要全面清查清楚，不管背後的政商利益關係如何，都必須往整個依據事實來查明，給人民清楚的交代。

蔣萬安指出，在今年特別交代台北市警察局進行的掃黑進程專案，就在這個月3日，將這次imB詐騙集團的主嫌拘提到案，台北市對於詐騙集團任何詐騙行為絕不寬貸，強力查緝掃蕩，一定要展現公權力，讓民眾知道查緝任何不法行為的決心。

蔣萬安說，他也在近期的每一次專案會報上，再三要求警察提供查緝以及掃蕩詐騙集團、詐騙行為的成果與具體作為，他也會緊盯進度，給市民朋友清楚的交代。

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