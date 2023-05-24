小心！AI換臉詐騙只用照片就可生成　拿半小時聲音檔還能生成模組

▲大陸近日傳出「AI換臉」詐騙事件，民眾需多加注意。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

AI技術逐漸融入現代人的生活，不過，詐騙集團也開始利用高科技犯罪，用AI換臉技術假裝親友，再加上預先生成的聲音模組，透過視訊通話對被害人實施詐騙，不得不防。大陸近日傳出有科技業高管被此類技術詐騙數百萬人民幣，還有逾90萬元仍未追回，讓外界對新型態的「AI詐騙」更加關注。

▲AI技術日新月異，連真人說話的聲音也可在幾日內模擬出來。（示意圖／CFP）

《中新經緯》報導，目前，AI換臉隨處可見，在短視頻（短影音，下同）平台，不少用戶都體驗過換臉帶來的新鮮感。這項技術也越來越成熟，僅需提供一張照片，就可以讓你變成視頻中人，或直接生成會眨眼、張嘴的視頻。

化名「七七」的網路用戶主要透過網上接單用AI生成影片營生，他表示，只需提供一張背景乾淨的正面照，就能生成眼睛嘴巴都會動的影片，「如果提供文字，還可以讓視頻中的人物口型對上，能連續播放1分鐘。」

「七七」指出，製作一套「露臉且說話」的影片成本並不高，用照片生成一段1分鐘時長的影片僅需30元人民幣（約131元新台幣）左右，「假使影片時長較短、畫面解析度要求不高，價格還可以再降，幾塊錢一段都可以。」

除AI換臉愈發普及，用AI合成或仿製聲音也越來越常見。用AI仿製聲音的商戶透露，只需要提供一段10分鐘至30分鐘的聲音素材，要求沒有雜音，就能用2天左右時間生成一個專屬模型，「後續輸入任何文字，發出的都是這個人的聲音，一般來說，提供的素材時間越長，最終相似度越高。」

對於AI詐騙案例逐漸增加，包括「北京反詐」在內的各平台均稱，「詐騙成功率接近100%」，同時，官方也提醒大眾，一般民眾對新科技辨別能力不強，這種新型AI詐騙給中老年人更是帶來挑戰，「涉及財務往來，務必通過電話、見面等最樸素的途徑核實確認，不要未經核實隨意轉帳匯款，不要輕易透露自己的身份證、銀行卡、驗證碼等信息（資訊）。」