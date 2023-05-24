15歲少女為愛減肥「營養不良身亡」　50天不吃不喝體重剩24.8公斤

▲廣東一名15歲少女過度減肥而營養不良，導致呼吸衰竭搶救無效而亡。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東一名15歲少女3月時因重度營養不良導致呼吸衰竭、失去意識，緊急被送至深圳兒童醫院ICU室搶救治療，遺憾的是，經過近20餘天的搶救，醫師團隊仍未能成功喚醒少女，讓家屬悲痛萬分，做出放棄急救的決定。

《錢江晚報》報導，女孩爸爸表示，女兒自大年初三以來，近50天沒吃過東西，只喝水。她身高165釐米（公分），而體重僅有24.8公斤。

據了解，這名少女喜歡上一名男生，但這名男生喜歡的是另一名比他還瘦的女孩，這讓少女的內心受到刺激，讓她走上減肥之路。沒想到的是，這名少女在減肥過程中採取的是較為極端的作法，這也讓她的心靈產生扭曲，因而患上神經性厭食症。

女孩父親指出，父母強制帶女孩去過很多趟醫院，「第一次去，她就試圖跳車，開了四五次車門，到了醫院，被強制拖進病房，她就用花灑砸腦袋，嘗試跳窗……經醫生診斷，女孩得的是一種自己完全失控的精神性疾病，神經性厭食症。」

醫師也呼籲，神經性厭食症的成因來自很多方面，包括遺傳、心理、社會和文化因素的相互作用，「越來越多的女性意識到，病態審美這種畸形的社會現象會讓自己陷入到身材焦慮中，其實只要不影響健康，無論高矮胖瘦，都會產生因自信而迷人之處。」