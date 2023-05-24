色老闆噁讚「妳喇G第1名」！　少女打工淪玩物...強吻逼摸鳥32次

▲小花15歲時到餐廳打工，卻遭老闆強吻猥褻32次，還收到噁心訊息讚「妳喇G第一名」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

范姓男子在台北市大安區開餐廳，雇用了一名15歲的少女小花（化名）兼職打工，但范卻在河濱公園停車場、餐廳廚房內對小花強吻、摸胸32次，法院一審時依對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪，判處范男有期徒刑2年；上訴至高等法院撤銷改判，依31個加重強制猥褻罪各處4至6月徒刑，均可易科罰金；另依1個加重強制猥褻罪，處刑8月徒刑，不得易科。

判決書指出，小花2013年時年僅15歲，她在當年1到5月時到台北某餐廳打工。不料，范姓餐廳老闆竟以採購食材的名義，開車載小花到某河濱公園停車場，趁四下無人之際，在車內親吻小花、撫摸小花的身體、強拉小花的手去摸自己下體，共計10次；同時還會在餐廳廚房，趁獨處時親吻、撫摸小花，共計20次，讓小花飽受驚嚇與煎熬。

除此之外，范男還請小花到家中，以幫小孩複習功課為名義，趁隙對小花強吻亂摸，還會傳訊對她滿意地說「妳喇G第一名」。

小花成年後前往心理諮商，被判定因曾遭范男猥褻心理有創傷，因此對異性產生普遍畏懼與不信任感、社交焦慮、創傷記憶侵入、出現在創傷場景相關惡夢等情緒。

一審法官認為，范男明知小花未成年，年紀甚輕，竟未克制己身情慾，對小花猥褻達32次，影響小花身心、人格發展，考量范男坦承犯行，雖有意和解，但雙方因就道歉內容有所歧異，故未能達成和解，因此依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，共判處范男有期徒刑2年，可易科罰金。

上訴到高等法院，法官檢視范男曾多次傳噁心訊息給小花，讓小花就算成年後也有害怕、哭泣等受創反應，撤銷前審，在猥褻罪部分，分別判處1個4月徒刑，以及30個6月徒刑，都可易科罰金；至於在成年人故意對少年強制猥褻部分，判他8月徒刑，不得易科罰金。全案還可上訴。