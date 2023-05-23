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客人「抽中5折」餐廳不認帳！一看道歉文更怒：輸不起還硬凹

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲原PO到台中餐廳用餐，結果卻被氣到。（示意圖／unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位媽媽日前在台中某餐廳用餐，結帳時讓4歲女兒玩抽獎，小朋友起初拿到2顆抽獎球，在沒看到幾獎的情況下放回1顆，接著查看手上的球，發現竟是1獎「整桌5折」。沒想到，員工稱小孩拿2顆不算數、得重抽，讓一家人超傻眼。事後，店家給出解釋並承諾會補送一次5折，但道歉聲明卻讓眾人看怒，「暗指顧客不遵守公平正義」、「客人玩贏了還要被羞辱吞委屈。」

這位媽媽在PTT的WomenTalk發文，「餐廳抽到5折不認帳」，當天是母親節活動最後一日，滿額打卡就能抽獎，獎項有整單打折、抵用券、餐點券等，一家人就讓4歲女兒來抽。「餐廳人員拿著紙箱裝乒乓球，上面看不到那種，結果她手一起來拿了2顆」，原PO便讓女兒放下1顆，「她就鬆手，讓靠外那一顆掉回去箱子，手上那顆拿起來看，竟然是壹獎！」

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原PO才想著「整桌5折，太幸運了吧！」餐廳人員卻質疑「可是她剛拿2顆欸！」儘管解釋女兒是把之後拿到的放回，且一家人也沒看到幾獎，員工仍堅持拿2顆不算，他們只能認了重抽，「結果是陸獎$200抵用券，還不能現場用，我們直接還他不要了。」

事情發生後，不少人認為是員工太傻，且顧客拿到2顆，有爭議在所難免，若店家危機處理得當，其實就能風平浪靜。結果，就有人轉貼店家的道歉聲明，瞬間讓大票人看怒。

道歉聲明如下：

感謝您的反應
首先，當天服務員有服務不周之處請見諒！
我們店家店主管跟您說聲抱歉
如您說的需要兒童餐具，提醒了我們服務員數次才拿去
您的用餐抽獎事件比較有爭議的是
「您的小朋友是一次抽兩顆球起來」
這也是讓現場服務人員比較難判定要怎麼給定優惠，所以告知您需要重新抽
而服務員當下的反應是以他自己公平正義的角度去審視這件事
也許處理的口吻與姿態不夠柔軟，讓您不滿意
這我們店家跟您說聲抱歉，我們會再教育教育
但以這次的事件，我們店家仍會保護與支持我們該位員工
因為一次抽兩顆起來，是有點爭議手法
若您是一次抽一顆起來，我相信大家都不會有爭議
如我們之前送出的數十個好禮，都無爭議
大家都開心
最後我們餐廳幹部開會討論後，仍是希望事情圓滿
X先生您憑此文，下次來店消費，我們再贈送您當次消費五折
感謝您的指教
祝您順心

網友便紛紛直批，「店家語氣完全自認沒錯欸！先暗指原PO沒有遵守公平正義，再來說要保護店員， 然後最後還要主管團體討論後，叫人家下次再來就給優惠，好像施捨一樣，是在高傲什麼的？」「大家支持妳！不要刪文，這種店家應該要得到教訓，不然以後每次說有優惠吸引客人去，結果都用凹的躲過，會有更多人受害受氣。」

還有人指出，「臉書回應那個X先生只是轉貼文章的人，又不是消費者本人，店家連回應對象都搞不清楚」、「高調，又不是拿起來看了，才丟另一顆回去，輸不起還硬凹」、「誰還要下次去打五折？要辦活動就大方一點，動輒把保護員工這四個字拿來當擋箭牌」、「賴皮就賴皮，還保護員工」、「當下看到一獎才說不算，就毫無公平正義可言了，真的不算就在開獎前重抽啊！」

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關鍵字：

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