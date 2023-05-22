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「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網怒幫高調

▲夜闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎。（圖／原PO授權引用）

▲受害者們已報警提告。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友20日與3位閨蜜入住台南某間民宿，怎料深夜竟有不明男子從陽台闖入，並裸著上身，朝其中一位女生的臉部打手槍，嚇得她們報警處理，事後更得知該男當天要舉行婚禮，也已順利完婚。如今，新郎被起底是一名醫師，面對廣大網友肉搜，他目前已關版，親友相關發文也已刪除。

當晚，女網友與3位閨蜜小酌後，約清晨3點30分入睡，怎料該男清晨5點30分左右，便從陽台偷偷潛入，那時一位女生感覺到床在大力搖晃，於是瞬間驚醒，接著就看到男子裸著上身，且早已脫下褲子，在離她臉部不到5公分的地方，進行打手槍的動作。

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該名閨蜜本身近視450度，在未戴眼鏡、未開燈的情況下，仍清楚看見對方生殖器，面對這般恐怖的情況，她嚇得放聲尖叫，而男子也迅速從陽台方向逃走。

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲目前親友已刪文，該男也關版了。（圖／翻攝自Dcard）

事發後，4人立刻報案，男子被逮後，辯稱自己喝醉什麼都不記得，甚至沒有立即到案做筆錄，而原因是該男為準新郎，當天也照常完成了婚禮。

有了這條線索，網友們立刻展開肉搜，發現該男竟是一名醫師，也確實找到當天婚禮的照片，親友更是鉅細靡遺寫下感人過程；不過，目前該男已關閉臉書，親友也將PO文撤下。

不少熱心網友忍無可忍，直接到該名醫師所屬的醫院檢舉，許多人也洗版幫高調，直呼「警察放他回去結婚，心裡不會對新娘感到愧疚嗎」、「乾我昨天去這家飯店吃飯，有看到這對新人欸」、「新娘的親友你們在哪」、「他老婆太可憐了吧，應該要讓他老婆知道欸」、「必須高調啊啊啊啊！太誇張了吧，打屁手槍啊」。

►闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲該男被起底是位醫師。（圖／翻攝自Dcard）

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