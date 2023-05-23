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闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子：自己負責

▲夜闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎。（圖／原PO授權引用）

▲新郎闖民宿對女子大手槍，除了身分是醫師之外，也是台南市衛生局長蘇世斌的姪子。（圖／原PO授權引用）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名準新郎醫師21日凌晨闖入民宿內，對著熟睡的女子自慰，被發現後立刻逃離。網友肉搜發現，該名猥褻嫌犯的叔叔是台南市衛生局長蘇世斌。對此，蘇世斌也默認，直言年輕人要為自己的行為負責。

回顧案情，一名女網友20日跟3名閨蜜到台南某民宿住宿，小酌後於21日凌晨3時30分許睡著。沒想到，凌晨5時30分許，該名男子竟闖入房內先摸一名A女的胸部，再到另名C女的床旁，對著離臉不到5公分的位置自慰。

由於男子的動作大到搖晃床鋪，導致C女醒來目睹一切，嚇得放聲大叫，男子也趁機從陽台脫逃。事後，女子等4人報警，男子沒有立刻到案作筆錄，反而先去舉行完婚禮才到警局，訊後被依強制猥褻、侵入住居等罪送辦。

▲▼台南市衛生局長蘇世斌。（圖／翻攝台南市政府衛生局）

▲台南市衛生局長蘇世斌。（圖／翻攝台南市政府衛生局）

針對網友肉搜出男子是台南市衛生局長蘇世斌一事，蘇世斌23日並未否認；他表示，犯案的年輕人已經成年了，要有責任去承擔自己犯下的錯誤，目前全案已進入處理程序，就讓男子自己去處理。

此外，該名男子被起底是醫師後，網友發現他即將到台南某醫院任職。對此，院方今也做出回應，「由於本案目前正由警方受理偵辦，在其現非本院員工的前提下，相關評論及提問，本院實無從答起，但請大家見諒！」

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