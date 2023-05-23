汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳　老闆看攤位少一堆報警

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止秀豐市場某豬肉攤販23日表示，一名阿嬤到攤販前選購豬腳，卻趁他轉身找錢時偷摸走好幾塊豬腳肉，氣得他PO出影片並決定報警，「請她好自為之，謝謝。不管怎麼樣偷竊是不被允許的」。

▲阿嬤43秒偷走豬肉攤的4塊豬腳。（圖／翻攝汐止集團）



該名攤商在臉書社團「汐止集團」發文表示，他23日下午1時52分許接待這名阿嬤。阿嬤選購了價值120元的豬腳肉塊，並趁他轉頭時順走其他的豬腳肉，「一共實行兩次第一次有成功第二次剛好本人回頭沒讓其得手」。

影片顯示，阿嬤於1分29秒開始，都以塑膠袋作為掩飾，抓走底部一塊豬腳肉，用相同手法重複4次進行偷竊。她在影片1分29秒、1分34秒、1分48秒、2分07秒共拿走4塊豬腳肉，並於2分12秒離開，整套流程行雲流水，43秒內就偷走4塊豬腳肉。

▼老闆轉頭找零錢時，阿嬤出手的前後比對圖。（圖／翻攝汐止集團）



網友看完紛紛留言，「支持提告」、「支持公事公辦，偷竊糟糕」、「有困難可以說，但是偷拿真的不好」、「結果我的重點在他用手直接一直翻豬肉」、「應該就是手癢想偷，不然從髮型和穿著來看都不像缺錢」、「手腳真靈活的阿嬤」。

此外，有網友發現，該名阿嬤過去也在市場偷走烏魚子，認為這名阿嬤是一名慣犯，「阿嬤阿嬤，出名了，不要再偷了」、「我也被光顧過，她幾乎偷遍整個汐止的市場，連外面的麵攤也不放過，欸害」。

針對阿嬤的犯行，攤商表示，「於今晚已完成報案，在此還是請各位如有跟這位阿嬤有生意上的往來的請小心。」