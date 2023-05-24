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社會 社會焦點 保障人權

男騎機車搖晃遭攔查　腹痛凍未條當街拉屎！警忍臭幫他酒測

記者張君豪／台北報導

台北市林姓男子（55歲）13日晚間11時許在北市長安東路某熱炒店聚餐後，因飲酒在友人住家短暫休息3小時，隨後騎路邊的共享機車返家，行經長安東路2段290號前，因騎車搖搖晃晃遭警員關切攔下，林男坦承晚間聚餐有喝2瓶海尼根啤酒，警方進行酒測，林男竟因肚子不舒服、在路旁人行道蹲下拉開褲子撇條，讓在場警員傻眼。林男除觸犯酒駕外，當街拉屎行為也遭警方依廢棄物清理法函請環保局開罰。

▲林男酒駕遭警盤查卻當大街排便遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男酒駕遭警盤查卻當街大號，遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲林男酒駕遭警盤查卻當大街排便遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示：當晚東社所員警發現林男騎車搖晃進行攔查，林坦承飲用海尼根玻璃瓶裝2瓶，並稱騎車前因飲酒上路，喝下百靈油「顧胃」，當下腸胃極不適，竟直接走向路旁人行道，在水溝網蓋上上大號，員警當場傻眼，強忍臭味對其實施酒測，酒測值高達0.47Mg/L，依公共危險罪現行犯將他上銬逮捕，另就涉違反廢棄物清理法部分，函請台北市環保局裁處。

松山警方呼籲市民朋友，歡聚時飲酒助興或食用含酒精成分食物，均易衍生酒駕情事，警方將持續針對易酒駕路段、時段，不分平假日、白天或深夜，強化執法密度，守護民眾平安回家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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