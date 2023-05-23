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社會 社會焦點 保障人權

彰化婚宴食物中毒「增至127人上吐下瀉」　腦癌男1天狂拉6次

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

台中一名A小姐指月初前往彰化市大埔路知名大型庭園婚宴會館參加喜宴後，隔天上吐下瀉疑似食物中毒，更擔心罹患腦癌的老父，一天拉6次身體會受不了，衛生局表示，已知有127人不適，衛生局表示初步研判為病毒性感染，目前食物、環境檢體均無檢出致病菌；人體檢體10人檢出諾羅病毒，但仍須進行進一步分型比對及疫調分析。

▲彰化婚宴會館傳疑食物中毒，20多人上吐下瀉就醫。（圖／投訴人提供）

▲彰化婚宴會館發生127人上吐下瀉。（圖／投訴人提供）

家住台中的A小姐向《ETtoday新媒體》表示，5月7日中午與父母及姪子一同到庭園餐廳5樓參加婚宴，當天婚宴會場約有上百人，隔天家人陸續出現上吐下瀉，詢問餐廳後得知其他樓層顧客也有人身體不適。

A小姐透露，後來得知當天同一會場有很多民眾也出現上吐下瀉、甚至嚴重到住院，懷疑是諾羅病毒感染，而她的父親罹患腦癌，一天拉6次，身體仍相當虛弱，再加上即將進行手術，家人都相當擔憂。

餐廳證實有此事發生，已知有20多人不適，已主動通報衛生局進行採檢，是否因食物中毒或是其它因素引起，「到底是哪個環節出問題」，餐廳也想盡快了解。

衛生局表示，有關本縣大型餐廳疑似食媒性傳染病案，本局於5月8日接獲民眾反映餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，第一時間立即啟動流行病學調查，並至現場稽查環境衛生及採檢食品、環境及人體等檢體檢驗，並令業者暫停作業，全面進行廚房、供餐場所、廚具、食品容器具、環境(含大廳、廁所、宴席桌、椅)等之清潔消毒。

依據潛伏期、症狀及群聚特性，初步研判為病毒性感染。為防止食媒性傳染病造成第二波群聚，於5月11日再度前往現場督導業者進行第二次全面清消作業後，已無新增個案。

累計本案通報人數共127人，其中65人就醫。採檢食物、環境、工作人員、個案檢體共計64件，目前食物、環境檢體均無檢出致病菌；人體檢體10人檢出諾羅病毒，但仍須進行進一步分型比對及疫調分析，已主動通報消保官協助消費者權益。

衛生局提醒，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，食入被諾羅病毒污染的食物或飲水、接觸被諾羅病毒污染的物體表面，都可能受感染，呼籲民眾注意個人衛生、正確洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。

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