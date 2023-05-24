貨車運將載碎米餵雞「沿路狂撒」…騎士犁田慘摔！2人都要挨罰

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨(23日)傳出一起車禍案件，警方初步調查，一輛載運白米的小貨車行經路口時發生貨物洩漏，導致地面撒滿大量白米，另名騎士經過路口時因此打滑「犁田」慘摔，事後受傷送醫。警方調閱監視器畫面後，循線通知該名小貨車司機到案，後續將依道路交通管理處罰條例開罰，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年；而騎士則未依規定二段式左轉，同樣將挨罰。

▲梁姓騎士騎車經過時因滿地白米而打滑慘摔。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，23日上午10時許，一名梁姓騎士行經該路口，不料左轉時卻因滿地的白米而失控打滑，當場犁田慘摔。醫護人員到場檢傷，梁男全身多處擦挫傷，事後送醫治療，幸無生命危險。

警方調閱路口監視器，發現一名劉姓小貨車司機案發前開車經過路口，而後斗的白米竟沿路狂撒，散落範圍長達10餘公尺，因此立即通知劉男到案。初步了解，劉姓運將當時是到附近米廠載運碎米作為雞隻飼料，疑似米袋未綁緊才會釀禍；後續警方將依依道路交通管理處罰條例開罰，而犁田的梁姓騎士，也因未依規定二段式左轉將吃上罰單。

▼地面散落白米長達10餘公尺。（圖／記者蔡文淵翻攝）