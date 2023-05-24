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酒駕版浩克！男拒檢狂飆被拖下車　警壓制怒吼：警告你別動

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名張姓男子今(24日)上午駕駛轎車行經三民區建國三路，員警發現他交通違規，示意停車受檢，沒想到張男一路開車狂飆逃竄，員警趁機將他攔下，過程中張男又極力反抗，和員警發生激烈扭打，最後仍被壓制在地。張男酒測後超過法定標準值，訊後依妨害公務罪送辦。

▲▼酒駕版浩克。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男拒絕受檢，在小路狂飆。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在24日上午7點35分，三民一分局長明派出所員警於建國三路、同愛街口發現一部自小客車改裝車體，警方示意張姓駕駛路邊停車受檢，而張男拒絕受檢並加速逃逸，在小巷中開車狂飆，畫面相當驚險。

▲▼酒駕版浩克。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼員警合力將張男拖出車外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼酒駕版浩克。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警開著警車，一路追到南台路，因前方車輛回堵，張男無法繼續行駛，員警趁機將他攔下，並喝斥駕駛「叫你現在下車！」由於不確定車內是否有其他乘客，也深怕駕駛深藏危險刀械，員警拿出伸縮警棍防身，兩人合力將張男拖出車外。

過程中，張男仍拒絕受檢，並和員警發生激烈扭打，員警高喊「我警告你別動！」最後將他壓制在地，張男經酒測後超過法定標準值，全案訊後依妨害公務罪移送偵辦。

▲▼酒駕版浩克。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張男和員警發生激烈扭打。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，張男酒駕行為違反道路交通管理處罰條例第35條，可處3萬元以上至12萬元以下罰鍰；拒檢逃逸違反第60條，可處1萬元以上至3萬元以下罰鍰；危險駕車違反第43條，可處6000元以上至2萬4000元以下罰鍰；無照駕駛違反第21條，可處6000元以上至1萬2000元以下罰鍰；改裝排氣管違反第16條，可處900元以上至1800元以下罰鍰；本分局均依規定製單舉發。

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