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國合會辦WHA場外實體論壇　薛瑞元聚焦防疫人員心理健康

▲▼「全民心理健康：緊急情況下的社會心理支持」實體論壇。（圖／國合會提供）

▲薛瑞元出席「全民心理健康：緊急情況下的社會心理支持」實體論壇。（圖／國合會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）本周登場，財團法人國際合作發展基金會（國合會）為針對在緊急情況下如何納入心理健康議題與國際交流，特於5月22日與馬爾他國際（Malteser International, MI）及國際好鄰居協會（Good Neighbors, GN）全球夥伴中心合作，共同在日內瓦辦理「全民心理健康：緊急情況下的社會心理支持」實體論壇，現場有來自貝里斯、聖文森及格瑞納丁、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼等國官員、國際非政府組織等產、官、學界人士共襄盛舉。

論壇首先由世界兒童權利組織（Terre des hommes Foundation, Tdh）兒童保護部門主管Blerta Spahiu引言揭開序幕，接續我國衛生福利部薛瑞元部長在開幕詞中表示，心理健康在任何時刻都不應中斷，例如在新冠肺炎疫情期間，台灣啟動了一系列國家計畫，提供社會大眾及一線的防疫人員心理支持。

論壇由台大醫院副院長高淑芬分享台灣在疫情期間強化心理健康之經驗；MI資深心理健康顧問Dr. Peter Kaiser分享將心理健康及心理社會支持（Mental health and psychosocial support, MHPSS）納入當地衛生體系之作法；國合會人道援助處處長王宏慈也說明國合會人道援助計畫投入MHPSS的新作為；最後由GN日內瓦代表Dr. Seong Ha Eun Marcellino分享透過夥伴關係，在人道危機下提供永續的心理社會支持。

國合會秘書長項恬毅致閉幕詞時強調，隨著全球天然災害及戰爭衝突持續增加，國際援助應將「重建更好未來」（Build back better）原則運用在心理衛生領域，並呼籲國際組織在投入心理健康領域援助時，應從社區至政府強化各層級之能力，以強化整體衛生體系韌性，同時強調國合會是台灣援外的專業機構，身為國際援助發展社群的一份子，也承諾將加強對心理社會支持相關計畫的投入。

國合會表示，國合會的人道援助計畫是針對遭受天災、戰爭等影響的友邦或友好國家，與國際非政府組織合作提供災後復原或重建協助，主要聚焦在糧食安全、健康、供水與衛生等領域，期能協助災民安度人道危機，儘速回復當地一般生活水準。

▲▼「全民心理健康：緊急情況下的社會心理支持」實體論壇。（圖／國合會提供）

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