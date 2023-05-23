誰在販賣戰爭恐懼？賴士葆控吳釗燮「類戰爭論」　外交部鄭重澄清

▲外交部長吳釗燮日前在立院答詢時，有立委詢問「核保護傘」議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委賴士葆23日透過臉書質疑，外交部長吳釗燮證實台美之間有溝通核保護傘議題是「類戰爭論」，是販售戰爭恐懼與大內宣。對此，外交部晚間鄭重澄清指，吳釗燮在立法院答詢時明確回答我國不發展核武、不使用核武，也不能接受任何國家使用核武威脅台灣，呼籲國內政治人物勿藉機販賣戰爭恐懼。

賴士葆今天透過臉書諷刺說，總統蔡英文日前才說台灣政治人物，不要為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，結果馬上被吳釗夑的「類戰爭論」所打臉，吳還故弄玄虛，提及台灣有可能被美國納入核保護傘，且振振有詞的說有溝通。他批評，美國政府迄今都未鬆口是否出兵，更何況用核武來保台？吳釗燮這種用核武護台論的戰爭恐懼與大內宣會不會演太大？

對此，外交部今日晚間回應，台灣與美國等友好國家近期在維護區域和平穩定及安全相關領域進行密切討論，此可見諸於5月20日「七大工業國集團（G7）」領袖峰會的聯合公報，以及其他許多雙邊與多邊國際場合的相關聲明，這些聲明均強調台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，敦促和平解決兩岸議題，並堅決反對以武力及脅迫手段片面改變現狀。

外交部指出，上述國家對台海和平穩定表達關切，是為了嚇阻中國企圖破壞區域和平穩定的野心，而過去這段時間，我國爭取到愈來愈多的國家，重視且公開關切台海的和平與穩定，也證明了外交部及相關駐外館處的努力已獲得國際的高度共鳴。

外交部表示，然而，賴士葆扭曲吳釗燮發言的原意，不僅危言聳聽，更是不負責任。吳釗燮日前在立法院接受質詢被問到我國是不是應該向美國爭取納入核保護傘時，即明確回答「我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場明確，也因此任何國家使用核武威脅台灣，是不能夠接受的事情，那也因如此，其他有相同訴求的好朋友，跟我們之間有所溝通，有關我們台灣跟美國之間就這個議題的討論，不適合在這裡說明」。

外交部表示，事實只有一個，印太地區威脅與戰爭的來源，就是中國。過去這段時間，中國對台灣的軍事威脅不斷增加，引起國際社會高度關注。面對中國的威脅挑釁，我國政府將持續致力與友好國家合作，維持台海及區域和平穩定。外交部也呼籲國人應不分黨派，共同要求中國停止挑釁，更希望國內政治人物勿藉機販賣戰爭恐懼。