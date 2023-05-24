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機票促銷今10:00開賣！飛大阪1799元、釜山1299元、曼谷1599元

▲▼桃園機場,旅客,服務。（圖／桃機）

▲解封後人人搶出國，航空公司紛紛推出優惠。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航2023年冬季班表早鳥優惠第二波促銷今日10:00起至25日23:59開賣，促銷航線包括日本、韓國、泰國，如桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-釜山1,299元起；桃園-曼谷廊曼1599元起。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至7天不等。

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第二波促銷於今（24）日10:00起至25日23:59販售，桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩1,599元起；桃園-岡山1,699元起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-函館2,199元起。

▲虎航官網在線人數多。（圖／翻攝自虎航）

▲虎航官網在線人數多。（圖／翻攝自虎航）

機票達人蓋瑞哥也統整各航線來回票價，包括桃園出發飛大阪5630元、沖繩4760元、岡山4740元、函館5730元、仙台5120元、花卷4930元；首爾仁川4350元、釜山4280元、大邱4280元、濟州4640元；曼谷5028元。高雄出發大阪5630元。

此外，汶萊皇家航空也於5月23日至5月31日期間舉辦線上旅展優惠，優惠航點包括台北-汶萊來回8,158元、台北-沙巴9,356元、台北-雅加達10,458元、台北-泗水10,751元、台北-古晉10,558元起。

而阿聯酋航空則推出加碼限時優惠，只要在6月11日之前透過阿聯酋航空官網、客服中心與旅行社購買2023年5月26日至8月31日間出發之機票杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時，並在抵達前96小時完成飯店預訂，頭等艙與商務艙旅客即可獲得兩晚免費杜拜中央一號25小時飯店住宿；豪華經濟艙與經濟艙旅客則可享杜拜世貿中心諾富特飯店免費住宿一晚。

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