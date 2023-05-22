今10:00開搶！虎航促銷「飛日1699元、澳門799元」　連假也能搭

▲台灣虎航冬季班特惠票表促銷。（圖／台虎提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航2023年冬季班表早鳥優惠今日10:00起開賣，限時搶購至明日23:59為止，第一波促銷航線包括茨城、東京、名古屋、福岡、小松、新潟，最低1699元起；飛澳門799元起。第二波促銷則於24日10:00起至25日23:59販售，促銷航線包括日、韓、泰等多個城市。

虎航表示，今日10:00至明日23:59為止為冬季班表早鳥優惠第一波促銷，桃園-茨城NT$1,699起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟NT$1,799起。

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虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至7天不等。

而第二波促銷則於24日10:00起至25日23:59販售，桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山NT$1,299起；桃園-濟州島NT$1,499起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩NT$1,599起；桃園-岡山NT$1,699起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西NT$1,799起；桃園-函館NT$2,199起。

另外，虎航自7月1日起天天都有航班自桃園出發前往澳門，今日上午10:00起推出單程未稅799元起的優惠價格，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止，開賣優惠機票數量有限。