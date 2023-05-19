台灣虎航冬季機票超殺！飛日單程1599元起　「5／22起開搶」

▲台灣虎航冬季班表出爐，推出兩波早鳥優惠。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

搶攻疫後旅遊熱潮，台灣虎航今宣布推出冬季班表兩波早鳥優惠，其中飛韓國航線單程未稅最低1299元起，飛日本航線單程未稅最低1599元起，5月22日下周一起陸續開賣。國泰航空則針對學生推出66航點最低7折起優惠。

虎航第一波促銷航線包括桃園-茨城1,699元起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟1,799元起，上列優惠皆為單程未稅價，首波促銷將於5月22日上午10時起至5月23日晚間23時59分止。

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第二波促銷航線則包括桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩1,599元起；桃園-岡山1,699元起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-函館2,199元起，上列優惠為單程未稅價，預計5月24日上午10時起至5月25日晚間23時59分止。

台灣虎航表示，冬季班表早鳥促銷價搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期。

此外，台灣虎航澳門航線將增班，自7月1日起天天都有航班自桃園出發前往澳門，今(19)日上午10時起也推出單程未稅799元起優惠價，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。

另國泰航空自即日起至2023年9月30日，針對學生旅客也推出專享優惠。凡於2024年12月31日前，由台北或高雄出發前往歐洲、大洋洲、美洲、中國大陸、東南亞、日本等66個航點的學生，於國泰航空官網輸入優惠編號TWSTUDENT，每次訂位最多5名旅客，可享經濟艙或特選經濟艙最優惠7折起的優惠。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）