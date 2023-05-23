機票899元起！虎航旅展5／26開跑　現場購票加碼「再打9折」

▲虎航全線促銷單程未稅899元起。（圖／虎航）



記者李宜秦／台北報導

第17屆台北國際觀光博覽會將於5月26日至29日在台北世貿一館開展，台灣虎航同步舉辦線上旅展，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價，旅展現場購票還可再享九折優惠，而樂虎卡友則加碼8% tigerclub回饋金。

虎航表示，將於旅展期間同步推出線上旅展，促銷期間為2023年5月26日上午10:00起至2023年5月29日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾於旅展現場購票除有機會再享票價9折優惠外，若是樂虎卡友，則同享9折優惠，再加碼8% tigerclub回饋金。

凡是購買日本、泰國各航線，以及其他指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票的民眾，另能獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。

虎航表示，現場民眾只要追蹤台灣虎航官方IG帳號，同時分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，還可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等，旅展期間預計會送出14張免費來回機票及超過上千個精美紀念商品。

虎航指出，不僅旅展現場好康加碼送不完，同步在線上旅展亦推出購票抽宏佳騰智慧電車的抽獎活動。

另外，亞洲航空AirAsia表示，25日起至29日推出線上旅展，飛吉隆坡、馬尼拉、沙巴、宿霧、曼谷、清邁，通通單程未稅99元起，託運費用5折。國泰航空則是25日起至31日限時特賣，最多可享88折優惠，香港來回8328元起。