亞馬遜宣布退出「中國市場」　中文官網7月中停止營運

▲亞馬遜中國官網7月中將停止營運。（示意圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

國際電商巨頭亞馬遜（Amazon）23日突然宣布，自7月17日起，「亞馬遜中國」將不再提供應用商店服務，並且在APP以發送郵件的方式，提醒用戶這項消息。

根據《北京日報》報導，公開資料顯示，Amazon Appstore是亞馬遜公司推出的應用商店，也是旗下的Fire OS系統的官方應用商店以及安卓系統的第三方正版應用商店，於2011年3月22日啟用，目前已經在將近200個國家可用。

▲亞馬遜應用商店以發送郵件的方式，提醒用戶這項消息。（圖／翻攝自Amazon.cn）



和亞馬遜購物APP不同的是，亞馬遜應用商店主要提供應用程序和遊戲等內容下載，可以在亞馬遜中國官方網站下載此應用商店，並通過亞馬遜賬號下載各類應用。

《北京日報》詢問「亞馬遜中國」尚未取得回應，但陸媒實測結果顯示亞馬遜購物APP，目前仍然可以正常使用和下單。

《路透社》引述亞馬遜發言人表示，在Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續透過將該企業的全球銷售網站出售產品。