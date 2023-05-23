柯文哲直搗侯友宜本命區！　談政治人物捲im.B風暴「都是這原因」

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

民眾黨主席柯文哲宣布參選2024總統大選，連日走訪中南部，今(23)日上午前往嘉義朴子配天宮參拜，被問及近來許多政治人物捲入im.B詐騙案，柯文哲指出，就是因為選舉經費太高，財團、黑道才會有機可乘。

▲民眾黨主席柯文哲前往朴子配天宮參拜。（圖／記者翁伊森攝，下同）



柯文哲今天特地前往被視為侯友宜「家鄉本命區」的朴子配天宮，被外界解讀成是否來拔樁？柯文哲笑說，台灣是一體的，「難不成侯友宜不能去新竹城隍廟拜拜嗎 」？

媒體提問目前賴民調領先侯、柯，是否會擔心未來國民黨操作棄保，導致選民「棄柯投侯」？柯文哲表示，棄保是藍綠標準的操作方式，應該要努力去說服國民為台灣帶來新政策，而不是圍繞著藍綠打轉，這是現在需要努力的。

▲柯文哲認為棄保是藍綠基本操作，主要應該是說服國民為台灣帶來新氣象。



針對近來討論度最高的im.B詐騙案，延伸不少藍綠人士，柯文哲認為，政治人物會跟財團、黑道有一定程度勾結的原因，出在選舉的競選費用太高，為了找金源，才會讓他們有機可乘，應該要相信制度，而非相信個人，詐騙案為何發生？有哪些弊病？需要逐一列出來，用制度面去解決，每次出事情要找戰犯，根本沒有用。

另外，有民調指出柯在40歲以上選民獲得的支持最少、40歲以下年輕人則最多，柯文哲說，本來候選人就會有各自的支持人，但希望可以成為世代和解的代言人，台灣不應該分成不同年齡層的世代，應該要思考讓各個世代相互合作。