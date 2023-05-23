　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

▲台東縣衛生局，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

過度紫外線曝曬及常使用3C產品所發出的藍光造成視力傷害的事件時有所聞，台東縣衛生局表示，針對大武地區鄉親民眾眼科診療需求，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，日前啟動綠色通道，讓一位有白內障高齡患者，直接前往高醫手術治療，並可就近在衛生所回診，鄉親一致肯定醫療轉診相當方便。

居住在台東市區高齡80歲的陳伯伯，因雙眼視力模糊，嚴重影響生活，經友人推薦至大武衛生所眼科專科門診就診，經許淑娟醫師進行雙眼眼壓測量、細隙燈顯微檢查、眼底鏡檢查，發現其患有白內障，隨即啟動綠色通道至高醫進行手術治療，目前右眼視力已經恢復正常，最近左眼也在術後復原中。陳伯伯說可以在大武衛生所專科門診直接看診，並且直接安排到高醫手術治療，後續回診也可以就近回到衛生所追蹤，真的很方便。

衛生局長孫國平指出，南迴線並無眼科專科醫師，而縣內醫院大多集中在台東市區，且患有糖尿病多為高齡長者，行動不便，有眼底鏡檢查及眼疾需求之民眾，如自行就醫就得花1-2小時車程，才有眼科醫師診治，因此，回應鄉親的需求，縣府攜手高醫駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，看診項目包含一般眼疾、白內障、黃斑部病變等，固定每週1診次15:30-14:30遠距門診，及每季2診次駐點門診，自108年7月開辦至112年4月共計服務972人次，普獲鄉親佳評。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳修將活活打死小三　二審判決出爐！
「美胸皇后」歡慶豪門婚　總裁老公遭判刑！
快訊／闖民宿對正妹臉打手槍！新郎起底是醫生　院方緊急回應
估單日確診破2萬！　第4波爆發「6月下旬達高峰」
診所院長「陰道內筋膜放鬆術」突然插入還拍照　下場慘了
「銀響力新聞獎」雙入圍！　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》
安卓人想跳槽！　他狂列14項功能「iPhone做不到」
獨／知名婚宴會館爆食物中毒！　20多人上吐下瀉
人妻刮痧褲子卻溼了！　課長爽喊：硬到無法睡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

23.5度的驚艶！茶香花香咖啡香　花蓮天文旅遊6月再出發

高雄區農改場發現百香果「好吃密碼」　果品讚又省成本

恆春阿北站路邊發呆　「碾米廠」3個字…暖警助他返家

台南州北里學童通學步道改善　和順親師生步行好安心！

北斗鎮長李玄在貪污入監！　補選恐上演「4搶1」李妻可望參選

「希望家園‧就業快餐車」首場新營啟動　讓台南市民就業零距離

屏東阿北獨自外出散步迷途　徘徊街頭好無助…里港警送返家

台東縣環保局攜手崑山科技大學　推動台東縣科技化管理工地

唯一獲獎縣市政府！花蓮生物多樣性努力獲肯定　首屆就奪獎

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

23.5度的驚艶！茶香花香咖啡香　花蓮天文旅遊6月再出發

高雄區農改場發現百香果「好吃密碼」　果品讚又省成本

恆春阿北站路邊發呆　「碾米廠」3個字…暖警助他返家

台南州北里學童通學步道改善　和順親師生步行好安心！

北斗鎮長李玄在貪污入監！　補選恐上演「4搶1」李妻可望參選

「希望家園‧就業快餐車」首場新營啟動　讓台南市民就業零距離

屏東阿北獨自外出散步迷途　徘徊街頭好無助…里港警送返家

台東縣環保局攜手崑山科技大學　推動台東縣科技化管理工地

唯一獲獎縣市政府！花蓮生物多樣性努力獲肯定　首屆就奪獎

不能在家工作、不能帶手機！　德國情報局長：沒新人願意來

快訊／陳修將活活打死小三！二審加重改判10年10月

花9千元買30顆寵物雞受精卵！　「土耳其來的」男子這下慘了

拜會智庫、國會！柯文哲6／4啟動「5天訪日行」　民眾黨明開記者會說明

YouBike遭駭客入侵！全台4萬筆個資外洩　高雄1490筆流出

大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點

頭痛別輕忽！3大症狀恐是「原發性腦瘤」　她一檢查第4期了

雙胞胎同天出生身形差超大　女意外發現「2女兒離奇隔28天受孕」

闖民宿對正妹臉打手槍！新郎起底是醫生　院方緊急回應了

倚天酷碁承銷價出爐　每股26元預計6月初上市

誤以為媽ㄋㄟㄋㄟ是跑道　萌妹拿玩具大力來回移動

地方熱門新聞

暴雨強襲北台灣！土城老舊建築外牆倒塌

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

自用住宅3萬元補助 6月上路

南消七大隊結合南紡中心業防災演練

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

天乾物燥露天燃燒野草造成台南空氣惡化　市府召開會議擬對策

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」行為

花蓮第2波禮讓行人專案啓動　50處路口謹慎執法

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

女教師遭撞死　丈夫擬告屏科大

永康中心協助勞工渡過人生低潮

內埔農工郭睿嵐繁星錄取雲林科大

更多熱門

相關新聞

台東縣環保局　推動科技化管理工地

台東縣環保局　推動科技化管理工地

為提高台東縣營建工程污染管制效益，今年度台東縣環境保護局與崑山科技大學攜手合作，協力建置空氣污染防制科技化管理示範工地，藉以提高工地空氣污染管理的水平和效率，降低工地揚塵發生的情況，守護台東縣優良的空氣品質。

台東縣府開辦水域安全訓練及親子體驗

台東縣府開辦水域安全訓練及親子體驗

憶曲來台東！5/27成功鎮三民里開唱

憶曲來台東！5/27成功鎮三民里開唱

警政署長黃明昭視察台東縣警察局

警政署長黃明昭視察台東縣警察局

第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

關鍵字：

大武眼科台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面