綠色通道啟動　台東白內障高齡患者直接送高醫手術

▲台東縣衛生局，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

過度紫外線曝曬及常使用3C產品所發出的藍光造成視力傷害的事件時有所聞，台東縣衛生局表示，針對大武地區鄉親民眾眼科診療需求，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，日前啟動綠色通道，讓一位有白內障高齡患者，直接前往高醫手術治療，並可就近在衛生所回診，鄉親一致肯定醫療轉診相當方便。

居住在台東市區高齡80歲的陳伯伯，因雙眼視力模糊，嚴重影響生活，經友人推薦至大武衛生所眼科專科門診就診，經許淑娟醫師進行雙眼眼壓測量、細隙燈顯微檢查、眼底鏡檢查，發現其患有白內障，隨即啟動綠色通道至高醫進行手術治療，目前右眼視力已經恢復正常，最近左眼也在術後復原中。陳伯伯說可以在大武衛生所專科門診直接看診，並且直接安排到高醫手術治療，後續回診也可以就近回到衛生所追蹤，真的很方便。

衛生局長孫國平指出，南迴線並無眼科專科醫師，而縣內醫院大多集中在台東市區，且患有糖尿病多為高齡長者，行動不便，有眼底鏡檢查及眼疾需求之民眾，如自行就醫就得花1-2小時車程，才有眼科醫師診治，因此，回應鄉親的需求，縣府攜手高醫駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，看診項目包含一般眼疾、白內障、黃斑部病變等，固定每週1診次15:30-14:30遠距門診，及每季2診次駐點門診，自108年7月開辦至112年4月共計服務972人次，普獲鄉親佳評。