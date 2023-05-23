台東縣府辦水域安全訓練及親子體驗　救生員初複訓即起報名

▲台東縣府將開辦水域安全訓練及親子體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府為加強民眾對水域風險及自救救溺的能力，將於7月將開辦救生員初複訓，並於8月舉辦4場次水域安全親子體驗活動，除提升緊急應變能力，也讓親子可以安全享受戲水的消暑沁涼。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年推動向海致敬、開放水域海洋等政策，也積極爭取多項海洋委員會經費，將舉辦救生員訓練，及舉辦4場次水域安全親子體驗，包含觀察並判斷水域環境情況、體驗水域遊憩活動、在水域現場操作自救救溺技能等，希望提升縣內合格救生員數量，期待多元培育增加水域安全人才，增強其專業能力、救護能力及水域安全觀念，邁向水域安全，推動水域遊憩慢經濟。

交觀處代理處長江慧卿也說，水域安全是發展的基礎關鍵，去年縣府在南迴線設置水域安全告示牌、救生樁，並添購水域安全設備，結合民間救難協會持續推動水域遊憩活動產業，今年也將在綠島和蘭嶼舉辦水域救生救難演練，持續努力提升民眾的水域安全素養，辦理水域安全親子觀察及體驗活動，由專業教練帶領民眾，落實強化民眾對海域風險的觀念及自救救溺的能力。

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