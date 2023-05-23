台東縣環保局攜手崑山科技大學　推動台東縣科技化管理工地





▲推動台東縣科技化管理工地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提高台東縣營建工程污染管制效益，今年度台東縣環境保護局與崑山科技大學攜手合作，協力建置空氣污染防制科技化管理示範工地，藉以提高工地空氣污染管理的水平和效率，降低工地揚塵發生的情況，守護台東縣優良的空氣品質。

環保局指出，今年度與崑山科技大學、億鉦及百佑營造有限公司合作，導入崑山科技大學自行研發的智慧柱移動污染監控系統，用以協助工地實際體驗智能管理的空污防制方式，目前已完成「樂齡社福大樓新建工程」及「台東豐田國中援建工程」2處科技化管理示範場址，未來將持續推廣並與更多營造商合作，逐步協助工地建立污染源監控及預警應變機制，使科技化管理系統發揮最大效益。

崑山科技大學鍾天穎博士說明，此系統可即時提供PM2.5、PM10空氣污染物濃度及現場監控影像，藉由通訊模組傳輸及物聯網平台收集監控資料，當施工現場監測污染濃度達到預警值時，將啟動自動灑水設備，以維持工地環境的溼度，有助於降低人力運用並提升污染防制效率。

環保局呼籲，所有營建業主及營造商除了須依空氣污染防制法設置防制措施外，應於施工期間落實污染防制設施的操作與維護，以減少對空氣品質的影響，共同營造台東成為幸福宜居城市。