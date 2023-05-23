不是肥蟲！好市多「花椰菜狂洗5次」竟冒出1物　她看傻：太可怕了

▲原PO洗花椰菜，洗到崩潰了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多人買菜，最怕內有「高蛋白」肥蟲加菜！不過一名女網友傻眼直呼，在好市多買花椰菜，但洗了5遍都沒蟲跑出來，反而洗出一堆沙子，「懷疑種在沙灘上，要洗很久」，讓她崩潰吶喊太可怕了。文章曝光後，有網友笑虧「原來花椰菜跟蛤蜊一樣要吐沙」，也有人分享正確洗花椰菜的神招。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》嚇壞表示，最近買了越南出產的花椰菜，結果回家清洗烹煮時，讓她洗到眼神死，「懷疑種在沙灘上，要洗很久，趕時間煮飯的建議別買。」

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原PO附上照片可見，她已經賣力連洗5次，但盤子底部仍沉著一堆黑色細小沙子，讓原PO搖頭大喊「太可怕了！」

▲花椰菜洗了5次，仍洗出沙子。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下網友熱議，「原來花椰菜跟蛤蜊一樣要吐沙」、「這就要看要沙子還是要蟲了」、「建議使用超音波清洗機」、「上星期去看到是越南產的就沒買了」、「竟然沒蟲？」「我都買冷凍的，懶到不用洗」、「沒有蟲怎麼敢吃，有蟲代表至少不毒」、「除了不少沙子，裡面還有蟲，而且很難洗的掉...很會躲，上次購買清潔時間花好久，以為蟲都被我發現去除掉了，後來陸陸續續發現好多隻」。

對此，有內行分享， 把花椰菜切開來，洗得更乾淨 ，「其實可以切開來洗的」、「都整顆先浸泡一會兒，還搭配小盆子壓住讓菜整顆不浮出，再分切燙熱水」、「我比較喜歡殺好再洗，整朵的時候，根本什麼都洗不到啊，蟲也都在裡面」、「+1！我邊沖水邊殺，殺完再繼續洗」。

另1招則是麵粉加水， 「+麵粉超好洗」、「用麵粉水洗」，日前也有網友熱心說道，「切一小棵一小棵，然後泡鹽巴加麵粉，泡完後搖一搖花椰菜，慢慢倒掉水會看到沉澱的麵粉有很多蟲，然後再用清水泡洗第二次」。

▲網友建議，切開來洗比較好。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



北農日前也傳授洗花椰菜3絕招，可讓婆婆媽媽們參考，如下：

1.沖洗：將整顆花椰菜浸泡於流動的清水中。

2.過水：手持花梗，快速進出水面，可以洗掉浮出來的小蟲。

3.切塊：切成適當大小後，再進行簡單沖洗。