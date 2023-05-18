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好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、提供619元慰問金

▲▼科克蘭冷凍草莓。（圖／食藥署提供）

▲科克蘭冷凍草莓。（圖／食藥署提供）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多繼冷凍綜合莓、藍莓驗出A肝病毒，昨（17）日確認冷凍草莓也驗出A肝陽性。對此，好市多發布公告以示歉意，他們將比照綜合莓、藍莓設立慰問措施，購買的會員可憑購買紀錄退費，並領取與商品同等價額的慰問金，若經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，另能領取500元的檢測費用。

好市多的科克蘭冷凍草莓（產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05）雖已於4月30日暫停販售，但根據食藥署資訊，同批號冷凍草莓產品總計進貨1546包，下架時進行抽驗，庫存為33包，相當於已有1513包售出、流入市面。

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好市多17日在官網發布公告，表示「為表達對會員的關懷，我們比照科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍藍莓設立以下慰問措施」，首先，於公告回收區間（2023年3月8日至4月30日）購買受影響商品的的會員，除了可以憑購買紀錄全額退費，還能領取購買商品同等價額（619元）的慰問金。

▲▼好市多的科克蘭冷凍草莓賠償方案。（圖／翻攝自好市多官網）

▲好市多的科克蘭冷凍草莓補償方案。（圖／翻攝自好市多官網）

再者，於公告回收區間購買並食用受影響的會員，若於最後食用日起60日內（2023年7月9日前）出現疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構檢驗，經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多將補助每人新台幣500元的檢測費用。

最後，若會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認是因為食用受影響產品所致，好市多會負責相關醫療費用。好市多也提到，購買會員可憑會員卡、檢測收據至鄰近賣場辦理現金補償，若有問題，可洽客服中心。

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