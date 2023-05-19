印度驚見「蟲蟲雨」成千上萬從天降　滿地都是詭異畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

印度16日流傳一段詭異影片，當地下起大量的蟲蟲雨，滿地都是蟲，當地部分民眾見狀嚇得趕緊關門、店家歇業，畫面相當嚇人。

綜合每日郵報、紐約郵報報導，這起事件發生在與尼泊爾接壤的比哈爾邦，大量白色蟲子猶如雨滴般從天而降，當地民眾害怕遭受蟲子攻擊、甚至是染病，趕緊把門關上，所幸並未造成人員受傷。

目前仍不清楚當地為何會出現降下「蟲雨」，這些蟲子到底從何而來不得而知。不過世界上其他地方曾出現過類似景象，挪威南部2015年就曾下過「蚯蚓雨」，當時有上千隻活蚯蚓從天而降。