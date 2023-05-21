好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

▲原PO到好市多買到爛掉的蘋果，卻沒辦法退貨。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，吸引消費者前去購買。但一名女網友抱怨，最近在好市多買蘋果，沒想到回家切開卻發現裡面已經爛掉，後續帶去退貨還遭拒絕，讓她生氣直罵「擾民」。但文章曝光後，網友馬上發現不對勁，表示「是你的問題」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在15日晚上到好市多買了一袋蘋果回家，但切開來卻發現裡面是壞掉的。因為她隔天需要上班，所以就請家人帶著副卡、簽單、信用卡、她的身分證等，到現場辦理退貨，不過遭到店家拒絕。

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原PO生氣表示，買到壞掉的蘋果已經一肚子火，沒想到好市多還要「擾民」，事後她下班趕到現場，即使沒辦法辦理刷退，也堅持要把東西還給好市多，「我付錢，請他們自己吃」。

不少網友看到後紛紛表示，「不是本人怎麼退信用卡，簽名要本人」、「退貨要本人」、「是你自己沒搞清楚退貨規則，到底是在抱怨什麼」、「刷卡本來就要本人啊」、「好市多水果有時候不穩定是事實，但這不影響你退貨，兩件事混為一談，對你的退貨沒有幫助」、「要退貨還是要有點常識的」、「要本人啊！一定給退的，是你的問題」、「不是蘋果的錯！刷信用卡要退就是要本人、本人的卡和本人，不管去哪裡都一樣，也不是好市多的錯」。

另外也有人指出，好市多水果品質確實要加強，「近期奇異果品質也不佳」、「蘋果用這種袋子裝後，我就不買了，碰傷太嚴重了」、「好市多生鮮品質越來越差」、「上周六也是買了一袋這款蘋果，回家分裝一打開就發現有一個爛掉的蘋果，後來也是拿去退，最近水果品質真是令人不敢恭維」、「很久不買好市多水果了，品質太參差不齊，不想多跑一趟特地去退貨」。