快訊／恐嚇執業社工師最高處3年徒刑　《社工師法》三讀修正通過

▲立法院23日三讀通過《社工師法》修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會今（23日）三讀通過《社會工作師法》（下稱《社工師法》）修正草案，未來社工師依法執行業務時，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱等，妨礙其執行業務，違者可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以下罰金；一旦因此致社工師死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。另外，此次修法也修訂不得擔任社工師的規定。

為更完善社工師執行業務時的人身安全等，立法院會23日三讀通過《社工師法》修正草案，未來社工師依法執行業務時，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法的方法，妨礙其執行業務。

當社工師執行「行為、社會關係、婚姻、家庭、社會適應等問題之社會暨心理評估與處置」、「各相關社會福利法規所定之保護性服務」、「對個人、家庭、團體、社區之預防性及支持性服務」等三類業務時，有受到妨礙或身體、精神遭受不法侵害之虞者，得請求警察機關提供必要的協助；已發生者，警察機關應排除或制止之；涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

不僅如此，對於社工師以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法的方法，妨礙其執行業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以下罰金。若犯前項之罪，因而致社工師死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若導致社工師重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

另外新法也規定，曾受《社工師法》所定廢止社工師證書處分、受監護或輔助宣告尚未撤銷、犯《性侵害犯罪防治法》第2條第一款之罪、《性騷擾防治法》第25條第一項之罪、《兒童少年性剝削防制條例》所定之罪嫌、《刑法》第319條之一至第319條之四之罪，經罪判決確定、犯《貪污》罪經有罪判決確定、犯《家庭暴力罪》經有罪判決確定等，不得充任社工師；若是已充任者，將撤銷或廢止其社工師證書。