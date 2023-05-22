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立院排審《證交法》引熱議　「im.B」詐案金管會淪幫凶…網批：有立委要護航

▲▼日前立院財委會舉辦公聽會，立委王鴻薇痛批監管會幫詐騙集團背書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲日前立院財委會舉辦公聽會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

金管會近期因臺灣存託憑證（TDR）的修法爭議，遭社會各界砲轟「假造公文還硬坳」，結果近日喧騰一時的「im.B」詐騙吸金案，又被爆出im.B竟參加由金管會指導、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，等於是有官方背書，立院今排審證交法，網友直言「金管會讓TDR投資人冤獄，又幫im.B詐騙集團背書，主委該下台負責了吧。」

批踢踢網路論壇因台灣存託憑證爭議引起廣泛討論，立法院今（22日）財委會排審證交法，網友批「金管會謊話連篇，背書＋偽造文書，護航金管會的立委和主委黃天牧瞎了嗎？」「TDR事件都還沒處理完，現在又爆出新的，質疑民進黨執政下的治安，還有什麼不可能？」「立委不是要為民意發聲？怎麼現在在幫忙金管會擦屁股？」似乎在諷刺TDR修法爭議上護航金管會的部分立委。

▼批踢踢討論立法院排審證交法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼批踢踢討論立法院排審證交法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

近日「im.B」詐騙吸金案，又被爆出im.B竟參加由金管會指導、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，為詐騙集團護航，「金管會要拖著某些立委下水當陪葬啦，看TDR修法的事就很明顯了。」「立委幫忙掩蓋金管會的行政疏失真是離譜。」網友還呼籲全民好好看看有哪些立委幫金管會睜眼說瞎話侵害人權。

網友也提出意見表示，TDR既然有這麼大的爭議，立委應該修法讓法律更完善，不應該由金管會去解釋，有些立委還幫金管會說話，這都是侵害人權的行為。綜觀社會包括法界學者、教授、檢察官、甚至是曾任主管機關的政府官員都呼籲應該修法，讓TDR正名，但金管會仍堅持不修法，使得TDR這個話題在網路一直延燒，多數網友均認為應該修法，「TDR只要在101年前不歸《證交法》管，四件冤獄該平反國賠就平反國賠。」

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