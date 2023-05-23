快訊／政府機關、公立學校設「公職律師」　立院三讀修正《律師法》

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會23日三讀修正《律師法》部分條文，明定建立「公職律師」制度，專任於政府機關或公立學校辦理法律事務，並得代理機關或學校對外訴訟，此外，公職律師兼具公務員及律師雙重身分，且需加入任職機關或公立學校所在地的地方律師公會。

為了協助解決政府機關與公立學校同仁在推動業務過程，面臨日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並落實司改決議，法務部彙整各界建議、律師團體和外國立法例，新增「公職律師」的規定，盼藉此保障公務員的法律權益。

三讀條文明定「公職律師」的定義為，專任於政府機關或公立學校以律師名義辦理法律事務者，為公職律師，並規定公職律師應加入任職機關或公立學校所在地的地方律師公會。

三讀條文規定，公職律師得擔任政府機關或公立學校的訴訟代理人，並得依《公務人員保障法》規定擔任公務人員依法執行職務涉訟案件的代理人或辯護人。

此外，由於公職律師專任於政府機關或公立學校，無設主事務所的可能，三讀條文明定，除了機構律師和公職律師外，律師應設一主事務所。

另對於公職律師離職後轉任律師的迴避規定，三讀條文讓公職律師比照司法人員，明定司法人員或公職律師自離職之日起3年內，不得在其離職前3年內曾任職務的法院、檢察署、政府機關或公立學校執行律師職務，不過，上述人員離職後，得受曾任職務的單位委任，於其他機關或公立學校執行律師職務。