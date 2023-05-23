　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政府機關、公立學校設「公職律師」　立院三讀修正《律師法》

▲▼立法院院會 律師法部份的條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會23日三讀修正《律師法》部分條文，明定建立「公職律師」制度，專任於政府機關或公立學校辦理法律事務，並得代理機關或學校對外訴訟，此外，公職律師兼具公務員及律師雙重身分，且需加入任職機關或公立學校所在地的地方律師公會。

為了協助解決政府機關與公立學校同仁在推動業務過程，面臨日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並落實司改決議，法務部彙整各界建議、律師團體和外國立法例，新增「公職律師」的規定，盼藉此保障公務員的法律權益。

三讀條文明定「公職律師」的定義為，專任於政府機關或公立學校以律師名義辦理法律事務者，為公職律師，並規定公職律師應加入任職機關或公立學校所在地的地方律師公會。

三讀條文規定，公職律師得擔任政府機關或公立學校的訴訟代理人，並得依《公務人員保障法》規定擔任公務人員依法執行職務涉訟案件的代理人或辯護人。

此外，由於公職律師專任於政府機關或公立學校，無設主事務所的可能，三讀條文明定，除了機構律師和公職律師外，律師應設一主事務所。

另對於公職律師離職後轉任律師的迴避規定，三讀條文讓公職律師比照司法人員，明定司法人員或公職律師自離職之日起3年內，不得在其離職前3年內曾任職務的法院、檢察署、政府機關或公立學校執行律師職務，不過，上述人員離職後，得受曾任職務的單位委任，於其他機關或公立學校執行律師職務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」！　已向中正大學檢舉
快訊／一夜大雨狂進補！　明德水庫逼近滿水位
快訊／日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！　路徑曝光
北市保時捷莫名停路中！　警急破窗救人一看傻眼
航班滯留高雄機場過夜！　乘客住宿、車資「星宇全埋單」
鋒面「轟遍全台」只花8小時！　今雨停轉冷
倒債7千萬爽炫富！　「台灣第一媽媽包」創辦人回應了
超商浩克新片流出！　員警「K完人拍照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

快訊／滿18歲同性結婚　立院三讀：不需經法定代理人同意

快訊／政府機關、公立學校設「公職律師」　立院三讀修正《律師法》

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

快訊／殉職官兵未成年子女加發撫卹金　立院三讀修正《撫卹條例》

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄「用房當賭注」：絕對不是他

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

聯合報民調賴清德領先　侯友宜起步最晚猛追、柯文哲曝三腳督確立

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

快訊／滿18歲同性結婚　立院三讀：不需經法定代理人同意

快訊／政府機關、公立學校設「公職律師」　立院三讀修正《律師法》

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

快訊／殉職官兵未成年子女加發撫卹金　立院三讀修正《撫卹條例》

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄「用房當賭注」：絕對不是他

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

聯合報民調賴清德領先　侯友宜起步最晚猛追、柯文哲曝三腳督確立

拿勝投急著慶祝　韋蘭德粗暴中斷隊友訪問：麥擱問了啦！

「HONDA新旗艦房車」預告現身！Accord兄弟車搭1.5渦輪、2.0油電

22歲女護理師遭撞飛躺ICU！後方轎車逆向闖禍　她差30秒就到家

準備搶票！台東熱氣球嘉年華6／30登場　限時2天開賣繫留體驗票

「地表最強投」終於出好消息　迪格隆牛棚順利！可能直接歸隊

湖人背水一戰將低迷羅素移出先發　詹皇半場轟31分怒推戈登

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

實惠海鮮餐廳隱身柑仔店？120元海鮮炒麵給料豪邁、薑爆小卷必吃

快訊／苗栗一夜大雨蓄水量狂進補　明德水庫緊急調節性洩洪

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

她揭郭韓會內幕：朱立倫岳父提前拆彈

聯合報民調：侯友宜24％緊追賴清德28％

國中會考題目爆歧視！ 議員：誤導原民愛喝酒

聯合報民調賴清德領先　3黨回應了

賴士葆批陳歐珀im.B疑雲：縱放改名曾國緯

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

數位部8月表態媒體議價方向　她曝OTT課稅可多150億

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄賭房喊：絕對不是他

美將供台154億武器　郭正亮：準戰爭邊緣

蔣萬安酸賴清德兩岸立場變3次

捲im.B詐騙案！郭正亮揭陳歐珀退選3考量

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

蘇貞昌、陳時中告吳子嘉誹謗　蘇巧慧讚聲

更多熱門

相關新聞

立院三讀：滿18歲同婚不需經法定代理人同意

立院三讀：滿18歲同婚不需經法定代理人同意

為使同性婚姻與異性婚姻規範一致，立法院院會23日三讀修正《司法院釋字第七四八號解釋施行法》部分條文，配合《民法》下修成年年齡為18歲，刪除成立與終止同性婚姻關係應經法定代理人同意的規定，也就是說，未來滿18歲同婚不需經法定代理人同意。

立院三讀：殉職官兵未成年子女加發撫卹金

立院三讀：殉職官兵未成年子女加發撫卹金

立院排審《證交法》引熱議　網批：有立委要護航

立院排審《證交法》引熱議　網批：有立委要護航

5億高中生母只能繼承200萬？律師曝1關鍵反擊

5億高中生母只能繼承200萬？律師曝1關鍵反擊

超商浩克瘋狂徒手攻擊　律師喊「員警不能開槍」

超商浩克瘋狂徒手攻擊　律師喊「員警不能開槍」

關鍵字：

立法院律師法律師

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆」

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面