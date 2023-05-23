憑「1封電郵」指控洪秀柱已買通軍政高層　媒體前編譯慘了

▲洪秀柱不滿遭到莫名抹黑，控告媒體編譯涉嫌誹謗，只希望對方提供消息來源並道歉。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民黨前主席日前遭媒體爆料，「洪秀柱等人向習(近平)誇口，已買通島內大批軍政高層」，「台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲」，洪秀柱不滿名譽受損而提告，沒想到因此案離職的《聯合報》李姓編譯表示收到1封不明電子郵件，她覺得點閱率會很高，所以謄寫新聞後刪除電郵，台北地檢署23日依加重誹謗起訴李姓編譯。

《聯合報》在2022年8月22日下午，發出1篇由李姓國際編譯發出的報導，刊載「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」，雖然這則新聞發佈之後旋即徹稿，但已被《新頭殼》引相關內容，並在網路上引起討論，李女在9月2日隨即遭解雇。

洪秀柱辦公室對此曾發表聲明，斥責內容「悖離事實、無中生有的惡意指控」，洪秀柱本人也在出庭後向媒體說：「只要（李姓編譯）跟我道歉，也不要浪費司法資源，說一聲我疏忽了沒有好好查證，也不用說消息來源」，但是「她（指李姓編譯）的條件是，她願意講出消息來源，但必須賠償她被《聯合報》解職的一切精神損失，這不是很好笑嗎？」

據了解，李聲稱在報導前收到1封電子郵件，她看了覺得會有很高的點閱率，所以稍微潤飾文字後發出報導，這封電子郵件已經被她刪除，她之前從未和寄件者有過接觸往來，不過李也坦承，發布報導前沒有進行任何查證，因此被檢察官依加重誹謗罪提起公訴。