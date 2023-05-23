鄭文燦被控捲入im.B詐騙風暴　藍批賴清德「沉默切割」毫無擔當

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「im.B」詐騙案以「假債權」非法吸金25億元，目前已確定無力支付投資人利息及本金，讓許多人血本無歸。近日還爆出「案外案」，不少政治人物皆與負責人曾國緯過從甚密，引發外界質疑其中政商關係。國民黨（23）召開記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤、文傳會副主委林家興、宜蘭縣議員黃琤婷共同出席，一起痛批「im.B詐騙風暴擴大，民進黨自承詐騙黨？」

凌濤表示，賴清德團隊根本就像詐騙集團，涉案層級不斷提高，「im.B」詐騙案又跟行政院副院長鄭文燦有關，因為「im.B」6家關係企業都設立在桃園區，當中金隆科技公司就在鄭文燦桃園市長任內在桃源設立，鄭卻稱不認識相關人士，「鄭文燦你身為桃園市長，你難道通通不知道嗎？」、「你怎麼會放任詐騙集團在桃園開總部？」、「所有桃園市民相信嗎？」

對於牽涉「im.B」詐騙案而宣布退選的民進黨立委陳歐珀，已被國民黨徵召參選宜蘭立委的黃琤婷質疑其退選是止血還是逃避？她表示，陳疑似接受詐騙集團供養，如今退選豈不「此地無銀三百兩」？而且民進黨似乎沒有從去年林智堅論文案學到教訓，立委陳亭妃居然還在幫陳護航，「當國人被詐騙集團騙到傾家蕩產，陳歐珀卻是被騙到有車有房耶！」 、「請民進黨不要當國人傻子，以為陳歐珀退選就能停損！」、「賴清德提名的立委候選人居然跟詐騙集團往來，賴清德應該要負起責任！」

林家興表示，2024選戰是一場「誠信對抗詐騙」的選戰，民進黨與詐騙集團把酒言歡、與其熟識，不禁要問「貪腐與詐騙是不是民進黨的DNA？」他並表示，陳歐珀第一時間說如果涉案就退選，沒想到還真的退選了，不知道是否有受到壓力？

林家興說，很多事情不能退選就算了，國民黨因此要嚴正對賴清德提出3問，第一、賴清德曾經承諾解決黑金槍毒問題，為什麼刻意忽略詐騙問題？是否民進黨就是最大詐騙集團，賴不敢掀民進黨的老底。第二、賴清德提名跟詐騙集團關係匪淺的陳歐珀，到底是事前識人不明，還是事後沉默切割、毫無擔當，人民要怎麼相信民進黨提名的立委候選人？第三、陳歐珀稱要退選護清白，賴清德敢不敢為他的清白背書？希望賴清德不要神隱，黨內外都在看他的表現！