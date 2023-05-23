藍營策劃「情勒藍白配」？　他警告柯文哲：繼郭台銘被白嫖的對象

▲柯文哲、侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

根據《聯合新聞網》23日公布最新民調顯示，民進黨主席賴清德支持度28％，領先國民黨新北市長侯友宜24％、民眾黨主席柯文哲22％。對此，媒體人羅友志23日直言，柯文哲是繼鴻海集團創辦人郭台銘之後，下個被國民黨鎖定白嫖的對象，藍營下個策略就是「情勒藍白配」。但問題是，民眾黨有51%的人不支持移動，支持者死忠程度與賴清德支持者沒兩樣，「『媽媽改嫁，女兒不願意跟繼父』將是柯文哲要經歷的痛。」

羅友志表示，民調公布後，國民黨下個策略就是「情勒藍白配」。賴清德、柯文哲支持度都沒太大改變，只有侯友宜下跌5個百分點，且中間選民掉支持度下滑7個百分點，政黨傾向國民黨支持度只剩70%，打柯文哲腦筋，已經是勢在必行。

羅友志指出，「不選國民黨，難道你要讓民進黨當選？」、「國民黨要團結」、「不要再罵國民黨」、「下架民進黨唯一國民黨」是17日藍營分裂後，黨中央意見領袖的論述，但民調卻說明三個字，就是「誰說的？」

羅友志認為，「情勒70%國民黨傾向」雖然會持續進行，但民調還有一個關鍵數字讓藍營看了流口水，就是棄保柯文哲80%的票拿去給侯友宜，加上35%的年輕票、中間選民集中度。他直言，柯文哲是繼郭台銘之後，下個被鎖定白嫖的對象，進行「情勒藍白配」的必走之路。

羅友志透露，幾個月前，國民黨就派人接觸柯文哲了，但問題是，民調數據顯示，民眾黨有51%的人不支持移動，支持者死忠程度與賴清德的沒兩樣。他也分析，如果柯文哲移動，近乎一半的支持者就會跑掉，這是身為黨主席「藍白配」的風險，「『媽媽改嫁，女兒不願意跟繼父』將是柯文哲要經歷的痛。」